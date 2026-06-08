Jugador de México se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pero le manda un conmovedor mensaje a su entrenador

La salida de André Jardine tomó por sorpresa a todos, e incluso a los futbolistas de su plantel, quienes le organizaron un video de despedida. Entre ellos está un jugador que se perdió la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que le mandó un conmovedor mensaje al que hoy es su exentrenador.

Luis Ángel Malagón es el arquero que le mandó un conmovedor mensaje a Jardine, quien no soportó la presión del equipo, pues declaró que está agradecido por brindarle la confianza para ser el arquero titular del Club América, cuando apenas tomaba confianza para tomar dicha responsabilidad.

Luis Malagón le mandó un conmovedor mensaje a André Jardine.|@angel_malagónv

“Antes de un entrenador, era un buen amigo. Gracias por confiar en mí, porque en ese tiempo existían dudas de si podría con la portería del América. Entonces, es un técnico que aprecio, que admiro, que considero amigo y que a donde vaya creo que le irá bien”, declaró el guardameta para un medio mexicano.

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De tricampeón a perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Malagón pasó de tener un momento dorado a perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a una lesión en el tendón de Aquiles, la cual requirió cirugía a meses de la justa veraniega. Ello causó su baja de la portería del América en un lapso de entre 6 y 8 meses.

El guardameta fue pieza clave de las Águilas en la obtención del tricampeonato de la Liga BBVA MX y del título de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025, por lo que se esperaba que fuera el titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, una baja de juego y lesión le costaron quedar fuera de la convocatoria.

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