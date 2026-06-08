André Jardine casi no soportó la presión del Club América: “Como el Real Madrid”

Tras grandes éxitos, llegó a su fin el ciclo de André Jardine en el Club América, que ya tiene nuevo entrenador. En un movimiento que sacudió al futbol mexicano, el estratega brasileño dejó el banquillo azulcrema de común acuerdo con la directiva. Al margen de eso, contó que ya había pensado dejar las Águilas antes y que la razón es que era “como el Real Madrid”.

La salida de Jardine del América le abrió la puerta al uruguayo Guillermo Almada y también podrían salir otros dos jugadores de las Águilas (y gratis). Tras su salida, el DT brasileño rompió el silencio y confesó el enorme desgaste mental que sufrió y las razones económicas que terminaron por sepultar su continuidad.

Un banquillo del Club América: “Al nivel de los gigantes del mundo, como el Real Madrid”

“Al terminar el partido de Pumas dejé pasar algunos días y el sentimiento fue que, tal vez, era un buen momento para terminar el vínculo. El banquillo del América es uno de los más pesados del mundo; en Brasil se compara con el del Flamengo, en España con el del Real Madrid y Barcelona, en Argentina con el de Boca y River”, dijo en diálogo con Fox Sports.

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Claro, es que el entrenador tricampeón de México sufrió la eliminación ante los Pumas de la UNAM como detonante definitivo en la Liguilla del Clausura 2026. El técnico admitió que el golpe deportivo lo obligó a replantearse su futuro inmediato, siendo casi incapaz de seguir lidiando con la asfixiante exigencia de Coapa.

André Jardine dejó una huella imborrable en los aficionados del club América tras tres títulos y el entrenador estalló en llanto al despedirse de ellos.|Crédito: @ClubAmerica

La cruda realidad financiera: América ya no compite con las "potencias"

Más allá de la presión mediática y de la afición, Jardine puso sobre la mesa un argumento que pocos esperaban del club más laureado de México: la falta de presupuesto para competir en el mercado de fichajes. Según el brasileño, la directiva no pudo sostener el ritmo de inversión de otros clubes de la Liga BBVA MX.

Jardine charló cara a cara con Santiago Baños y el dueño del equipo, Emilio Azcárraga. “Fue uno de los argumentos que comenté con Baños y el patrón. Me vi en el límite y me estaban faltando fuerzas porque competir con Cruz Azul, Monterrey o Toluca no es nada fácil, es impresionante la fuerza financiera que esos equipos tienen”, sentenció. Así, se terminó una etapa exitosa.