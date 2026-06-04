El emotivo mensaje de André Jardine por no despedirse de los jugadores del América

Este jueves 4 de junio del 2026, André Jardine se despidió en una conferencia de prensa en las instalaciones del América luego de que se confirmara su salida del equipo y el entrenador aprovechó para mandar un emotivo mensaje a los jugadores del equipo ya que reveló que no tuvo oportunidad de despedirse de ellos.

Jardine empezó explicando que no tuvo oportunidad de despedirse de ellos pero le agradece a cada uno de los jugadores que empeño por creer en él, agregó que el equipo tiene diferentes líderes, resaltó a Henry Martín como su gran capitan y todo eso le ayudo para que el trabajo sea más fácil.

“No tuve la oportunidad de despedirme de los jugadores. Agradezco a cada jugador el empeño por creer en mí. Resaltar a mi gran capitán Henry Martín, no tengo duda, sin él no hubiéramos logrado lo que logramos. Encontré líderes, resonaban con las cosas que yo sentía, el trabajo era más fácil…”

Conferencia de prensa: André Jardine se despide. 🦅 Ve aquí el EN VIVO ➡️ https://t.co/qGCMPmV1Dh#LegadodeGrandeza pic.twitter.com/JgfZPkewB9 — Club América (@ClubAmerica) June 4, 2026

Así confirmó el América la salida de Jardine

El América confirmó la salida de André Jardine con un comunicado en el que detalló los títulos que consiguió con el equipo. Explicó que la decisión fue de mutuo acuerdo pero el equipo reconoce su dedicación hacia el club.

"El estratega brasileño obtuvo seis campeonatos con las Águilas, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX.

El Club América informa que, después de diversas reuniones con André Jardine, el Club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas.

El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el Director Técnico más triunfador del Club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX".

