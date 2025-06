¡No es broma! Diego Luna jugará la Copa Oro 2025

La Selección de los Estados Unidos dio a conocer su lista de 26 convocados para disputar la próxima Copa Oro; en ella, figura el nombre del mediocampista del Real Salt Lake, Diego Luna, homónimo del famoso actor mexicano, quien actualmente se encuentra inmerso en el mundo de la famosa franquicia cinematográfica, Star Wars, con su papel de Cassian Andor.

Por primera vez en mucho tiempo, el llamado para el combinado de las barras y las estrellas —hecho por el director técnico, Mauricio Pochettino— cuenta con una mayoría de futbolistas que militan en la MLS y no en el futbol de Europa, como se había hecho costumbre en los últimos años, reflejo de la alta cantidad de jugadores que han exportado en la década más reciente.

Destaca el caso de Luna, porque es otro de los elementos con doble nacionalidad (estadounidense y mexicana) que ha elegido al país del norte, en el que nació hace 21 años (Sunnyvale, California, 7 de septiembre del 2003).

¿Quién es Diego Luna?

Se trata de un mediocampista ofensivo, considerado una figura emergente de la Major League Soccer. Formado en las academias de San Jose Earthquakes y la Barcelona Residency Academy en Arizona, Luna dio sus primeros pasos profesionales con el El Paso Locomotive FC en la USL Championship antes de unirse al Real Salt Lake en 2022.

En la temporada 2024 de la MLS, destacó con ocho goles y 12 asistencias a lo largo de 31 partidos, lo que le valió el premio al Jugador Joven del Año de la liga y un lugar en el Equipo de Estrellas de la MLS. Su versatilidad, visión de juego y carácter lo han convertido en una pieza esencial.

Así llegó Luna a la Selección de Estados Unidos

Completó los procesos sub 17 y sub 20 con el representativo de los Estados Unidos y, a mediados del 2024, rechazó la oportunidad de disputar los Juegos Olímpicos con la bandera de dicho país. Entonces, se le cuestionó sobre la posibilidad de jugar con México, a lo que no cerró la puerta, bajo el argumento de que le agradaban algunos cambios que se efectuaban por entonces en la Federación Mexicana de Futbol.

Luna debutó con la selección mayor de los Estados Unidos en enero del 2025, en un amistoso contra su similar de Costa Rica. Ante la ausencia de Christian Pulisic en el certamen veraniego —debido a un descanso programado—, Luna tiene la oportunidad de asumir un rol protagónico en el torneo, que inicia el 14 de junio. El USMNT se ubica en el Grupo D, junto a Haití, Trinidad y Tobago y Arabia Saudita.

