Jugador ELIMINADO del Mundial 2026 se lía con sus aficionados y lo piden fuera de su Selección

La tensión y el nerviosismo se apoderaron de las concentraciones oficiales en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras la resolución de los primeras selecciones eliminadas de la justa mundialista. En esta ocasión, se trata del combinado nacional de Turquía, que luego de perder ante Paraguay se quedó afuera del certamen con una fecha por jugarse aún. El extremo del combinado turco, Kerem Aktürkoğlu, se convirtió en el eje central de la polémica deportiva luego cruzarse con varios fanáticos.

El futbolista del Benfica de Portugal protagonizó un fuerte altercado con un grupo de aficionados otomanos que reclamaban mayor entrega física al equipo sobre el campo de juego durante el encuentro frente a Paraguay. Una vez consumada la eliminación prematura de Turquía, se desató una ola de críticas generalizadas por parte de la prensa y de los simpatizantes que asistieron al estadio.

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Aktürkoğlu en el centro de la polémica, la afición de Turquía lo destrozó en redes sociales

El conflicto escaló con rapidez en las redes sociales y mediante campañas masivas, los aficionados solicitaron la exclusión permanente del atacante de 27 años. Los hinchas consideraron inaceptable la reacción del jugador ante los reclamos genuinos del público por el bajo rendimiento colectivo mostrado durante los noventa minutos de juego regular. Cabe destacar que Aktürkoğlu no logró pesar en ofensiva ni asociarse de buena manera con sus compañeros para intentar dar vuelta el duelo frente a Paraguay.

La eliminación matemática del conjunto dirigido por Vincenzo Montella generó un lógico enojo por parte de los hinchas turcos, sin embargo lo que sorprendió a todos es el pobre paso que ha tenido Turquía en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que los resultados no coinciden para nada con los nombres y las figuras que tiene el plantel. Como si esto fuera poco, ahora los aficionados exigen la salida de uno de sus mejores jugadores con un fuerte mensaje en X diciendo "¡Aktürkoglu fuera de Turquía!”.