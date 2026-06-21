Pronóstico Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026: esta es la predicción del resultado, según las apuestas y la IA

La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ presenta un duelo con matices contrapuestos en la previa del Grupo H, que se disputará en el Estadio Miami. La Selección de Uruguay se medirá ante el representativo de Cabo Verde en un compromiso donde las obligaciones recaen con fuerza sobre el combinado dirigido por Marcelo Bielsa, luego de empatar ante Arabia Saudita en su debut en la justa mundialista.

Los reportes de las principales agencias de apuestas internacionales y los algoritmos de inteligencia artificial coinciden en marcar una tendencia favorable para el conjunto charrúa ya que el combinado sudamericano llega con la necesidad imperiosa de sumar tres unidades tras el pobre empate conseguido frente Arabia Saudita en el debut.

Por su parte, el equipo africano arriba entonado luego de conseguir un empate histórico frente a España en su debut absoluto en los campeonatos mundiales de fútbol. Dos realidades muy distintas se veremos hoy en Uruguay vs Cabo Verde, sin embargo ambos con la necesidad de ganar si quieren continuar su camino en la justa mundialista.

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Esto dicen la IA y las casas de apuestas sobre el duelo entre Uruguay y Cabo Verde por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La inteligencia artificial le otorga a la Selección de Uruguay un sesenta y ocho por ciento de probabilidades de quedarse con la victoria, mientras que la opción de un triunfo histórico para la escuadra de los Tiburones Azules se ubica en un doce por ciento. El empate registra un veinte por ciento de factibilidad.

Por su parte, las casas de apuestas reflejan esta disparidad en los rendimientos al ofrecer una cuota promedio de 1.35 por el éxito del conjunto celeste. Un resultado positivo para los africanos eleva los dividendos hasta un valor de 7.50 por cada unidad apostada en el sistema virtual, además, anticipan un partido con un desarrollo cerrado. Este duelo entre Uruguay y Cabo Verde será clave para ir visualizando como podría quedar el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de la enorme victoria de España sobre Arabia Saudita por 4 a 0.