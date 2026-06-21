Las razones por las que Japón dejó de ser una sorpresa y hoy es candidato en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Japón es una de las selecciones que se ha robado las miradas de varios fanáticos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a los últimos resultados registrados. ¿Cuáles son los motivos por los cuales dejó de ser considerado como una sorpresa para convertirse en uno de los candidatos para imponerse en el certamen?

En primer lugar, los registros son muy llamativos, ya que, los Samuráis no pierden hace nueve partidos en donde se incluyen serios triunfos ante sus similares de Brasil e Inglaterra respectivamente.

Siguiendo la línea y según la información suministrada por Mister Chip, experto en estadísticas, los asiáticos en el partido 1,000 de la historia de las Copa del Mundo finalizó el partido con la eliminación inmediata de Túnez y además con un resultado abultado que fue con un 4 a 0 en el pizarrón.

Por estas razones anteriormente mencionadas y por el nivel de juego exhibido ante el combinado nacional de Países Bajos son los argumentos que cambian su condición y lo proponen como un fuerte rival para las grandes potencias en las siguientes instancias del torneo internacional.

¿Cuáles son los siguientes retos que deberá atender Japón en el Mundial 2026?

El equipo azul va a estar disputando su último partido en la instancia de Fase de Grupos de la justa orbital enfrentando a Suecia.

Dicho emparejamiento tendrá desarrollo el próximo jueves 25 de junio en el imponente estadio de Dallas y que se realizará a partir de las 17:00 horario mexicano.

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