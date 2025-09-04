¿Cuántos jugadores aportó la Liga BBVA MX para esta Fecha FIFA y qué equipo tiene más seleccionados?

Este jueves 4 de septiembre comenzará una fecha FIFA más a nivel internacional, lo cual indica que varias selecciones disputarán un pase a la siguiente Copa del Mundo 2026. La Liga BBVA MX no quiso quedarse fuera de esta fiesta, motivo por el cual mandó un puñado de importantes jugadores a sus respectivas escuadras.

La multiculturalidad que caracteriza a la Liga BBVA MX hace que esta tenga decenas y decenas de futbolistas extranjeros, lo cual hace que, a la postre, algunos de estos regresen a su selección en distintas fechas FIFA como ocurre en esta ocasión. ¿Cuántos futbolistas aportó la primera división mexicana a este apartado?

¿Qué equipo de la Liga BBVA MX aportó más jugadores en esta fecha FIFA?

Lo primero que tienes que saber es que tanto el Club América como los Pumas de la UNAM son las escuadras que más jugadores, tanto mexicanos como extranjeros, han aportado en esta fecha FIFA de septiembre, misma que se disputará entre el jueves y el martes próximo.

En cuanto a elementos puramente extranjeros se refiere, son los de Coapa y los del Pedregal quienes lideran este aparatado al aportar cuatro seleccionados a sus respectivas selecciones. El siguiente cuadro en la lista es Cruz Azul, aunque vale decir que dicha institución solo tuvo un seleccionado.

Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Sebastián Cáceres fueron convocados por la Selección de Uruguay para sus partidos de eliminatorias contra Perú y Chile





¿Cuántos seleccionados extranjeros prestó la Liga BBVA MX?

Si contamos todos los seleccionados extranjeros que disputarán minutos con su selección en esta fecha FIFA, notamos que son 17 los elementos que prestarán sus servicios en estos partidos. De América y Pumas, por ejemplo, van Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Sebastián Cáceres, Álvaro Angulo, Keylor Navas, Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla.

Así como ellos, destacan otros elementos de la talla de James Rodríguez, Kevin Mier, Camilo Vargas y Santiago Mele. Finalmente, los últimos extranjeros que podrían disputar minutos en esta fecha FIFA son Juan Manuel Sanabria, Édgar Bárcenas, José Luis Rodríguez y Bruno Barticciotto.

Han llegado excelentes porteros a México en los últimos años, pero me atrevo a decir que ninguno tan completo como Kevin Mier. Un arquero así es una anomalía en la Liga MX.



Sólido en los cuatro apartados principales, valiente y con muchísimo potencial.





¿Cuántos seleccionados en total tiene la Liga BBVA MX?

A los 17 seleccionados internacionales que la Liga BBVA MX entrega para esta fecha FIFA se tendrían que unir los nacionales, esto considerando que el Vasco Aguirre convocó a 15 elementos mexicanos que forman parte de la primera división nacional, teniendo un total de 32 jugadores para esta edición.