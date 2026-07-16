Jugadores de Argentina encontraron la botella de Pickford: el portero de Inglaterra tenía datos sobre los penales

Argentina está en una nueva final de la Copa Mundial de la FIFA™ y lo consiguió luego de haber vencido de manera justa 2-1 a Inglaterra. Hasta el minuto 85 de partido, el equipo dirigido por Lionel Scaloni caía en el marcador y todo parecía que los ingleses obtendrían su boleto a la última instancia. Sin embargo, con una ráfaga de goles de siete minutos, la ‘Albiceleste’ dio vuela la historia.

En la previa del encuentro existían muchas posibilidades de que el juego se definiera en la tanda de penaltis. Argentina es un equipo experto en este sentido, ya que fue campeón del mundo en Qatar 2022 desde esta instancia. Por esta razón, el arquero inglés Jordan Pickford ya estaba preparado en caso de definir el pase a la final de esta manera, pero los jugadores argentinos revelaron su secreto.

Jordan Pickford, portero de Inglaterra|Crédito: Jordan Pickford / FB

La botella de Pickford que revelaba cómo patearían los argentinos

Tras el pitazo final del árbitro Ismail Elfath, los jugadores sudamericanos recorrieron todo el terreno de juego del Estadio de Atlanta festejando junto con la afición. En un momento determinado, futbolistas del plantel argentino encontraron la botella de Pickford y esta contenía un detalle curioso: el portero inglés tenía a 23 jugadores de Argentina en una lista y su remate más probable desde los once pasos.

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De esta manera, el guardameta de ‘Los Tres Leones’ tenía una forma de lanzarse dependiendo el ejecutante del penal. Por ejemplo, en caso de que Lionel Messi pateara, Pickford debía insinuar que se tiraría a su lado izquierdo, pero finalmente daría el salto hacia el derecho. Así con cada uno de los 23 jugadores de la ‘Albiceleste’ que este tenía en su botella.

Botella de Pickford vs Argentina|Especial

Así lucía el “acordeón” de Pickford sobre los jugadores de Argentina