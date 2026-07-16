Los jugadores de la final del Mundial 2026 que juegan en el Atlético de Madrid y cuánto ganan

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá una fuerte presencia del Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco aportará diez futbolistas al partido entre España y Argentina, una cifra que lo convierte, por tercer Mundial consecutivo, en el club con más representantes en el encuentro por el título.

El equipo dirigido por Diego Simeone ya había tenido una importante participación en las finales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora volverá a marcar un récord al reunir futbolistas de ambos finalistas. Pero, ¿cuál es el salario de estos futbolistas en el Colchonero?

Atlético de Madrid vs Brujas en Champions League|x/Atleti

¿Cuánto gana Julián Álvarez?

El delantero argentino es el jugador mejor pagado entre los finalistas del Atlético de Madrid. Según Capology para la temporada 2026-27, percibe un salario bruto estimado de 15.63 millones de euros por año, entre sueldo fijo y bonificaciones.

El sueldo de Marcos Llorente

El mediocampista español afrontará su primera final mundialista. Su salario bruto estimado asciende a 10.41 millones de euros anuales, una cifra que lo ubica entre los mejores remunerados del club.

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El salario de Álex Baena

Uno de los refuerzos del Atlético para la temporada también estará en la final con España. Su salario bruto estimado es de 10.41 millones de euros por temporada.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Spain - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 26, 2026 Spain’s Alex Baena celebrates scoring their first goal with Rodri REUTERS/Eloisa Sanchez|Eloisa Sanchez/REUTERS

¿Cuánto gana Alejandro Grimaldo?

El lateral izquierdo español llega como otro de los debutantes en una final del Mundial. Su salario bruto estimado es de 1.04 millones de euros al año.

El sueldo de Marc Pubill por temporada

El joven defensor español también forma parte de la convocatoria. De acuerdo con Capology, recibe un salario bruto estimado de 1.84 millones de euros por temporada.

El salario de Nahuel Molina Lucero

El lateral derecho argentino buscará conquistar su segundo Mundial consecutivo. Su salario bruto estimado con el Atlético de Madrid es de 4.69 millones de euros anuales.

|REUTERS

El sueldo de Juan Musso

El portero argentino integra la plantilla que disputará la final. Su salario bruto estimado alcanza los 4.16 millones de euros por temporada.

¿Cuánto gana Giuliano Simeone?

El atacante argentino atraviesa una temporada de consolidación en el primer equipo. Su salario bruto estimado es de 4.69 millones de euros al año.

Giuliano Simeone arrancó como titular en el Argentina vs Inglaterra|Crédito: @giulianosimeone / X

El salario de Thiago Almada

El mediocampista argentino, que disputó la temporada 2025-26 como rojiblanco, figura con un salario bruto estimado de 6.50 millones de euros por temporada.

El sueldo de Nico González

El extremo argentino en la temporada 2025-26 jugó como cedido desde la Juventus, aunque, por el momento, debe regresar al conjunto italiano al finalizar el préstamo, salvo que el Atlético de Madrid alcance un nuevo acuerdo. Su salario en el Colchonero era de 9.38 Md€ contando bonificaciones.

