El jugoso sueldo que ganan los compañeros de Obed Vargas en Atlético Madrid

Obed Vargas ya es jugador de Atlético Madrid e ilusiona a todos los aficionados mexicanos a pocos meses de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto español desembolsó 3 millones de euros más otros 5 millones más en bonos para efectuar su salida de Seattle Sounders y lo cierto es que el mediocampista verá un incremento considerable en su salario, sobre todo si analizamos los ingresos de sus compañeros.

El futbolista con mayor salario dentro de Atlético Madrid es el portero esloveno Jan Oblak, quien forma parte de la institución desde el año 2014. Su sueldo anual es de 12.5 millones de euros netos, siendo uno de los más elevados dentro de LaLiga.

Julián Álvarez, delantero centro argentino que llegó desde Manchester City en 2024 , cuenta con el segundo mejor sueldo de la plantilla, alcanzando los 7.5 millones de euros netos por temporada. Una diferencia considerable con el primero de la lista.

Finalmente, el top 3 lo cierra el experimentado delantero francés Antoine Griezmann, ganador de la Copa del Mundo en Rusia 2018 y que también ha jugado en el FC Barcelona. El ex Real Sociedad cierra el podio con un salario anual de 5.6 millones de euros netos.

Antoine Griezmann, Jan Oblak y Julián Álvarez|Crédito: Atlético Madrid / X

El salario de los mediocampistas de Atlético Madrid

Para conocer cuánto podría ganar Obed Vargas en el ‘Colchonero’, analizamos los salarios de los futbolistas que juegan como mediocampistas en el equipo de Diego Simeone. En este rubro, el mejor pagado de la plantilla es Koke Resurrección. Toda su vida jugó en Atlético Madrid y, actualmente, cobra 4 millones de euros netos al año, según Capology.

Por detrás aparece el joven español Pablo Barrios, que con 22 años, goza de un salario anual de 3.7 millones de euros netos. Además, también aparece Johnny Cardoso, pivote estadounidense que fichó por el Atlético en 2025 y quien tiene un sueldo de 2.5 millones de euros netos por temporada.

Finalmente, la lista de mediocampistas se cierra con Thomas Lemar, francés de 30 años que se encuentra cedido en el Girona, pero que pertenece al ‘Colchonero’. Su sueldo es uno de los más bajos de la plantilla: 980 mil euros netos por temporada.

¿Cuánto podría ganar Obed Vargas en Atlético Madrid?

Si bien no hay información oficial respecto al contrato que acordó el joven mexicano de 20 años con Atlético Madrid, realizando un análisis de los salarios de la plantilla, sus ingresos anuales netos podrían rondar entre el millón y los dos millones de euros. Una cifra importante para un desafío aún más rotundo para este momento de su carrera.