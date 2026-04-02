Estos son los 2 jugadores más baratos de Toluca: al Turco Mohamed no le importa y los usa siempre

Toluca cuenta con jugadores de alto calibre dentro de su plantilla. Algunos como Alexis Vega y Marcel Ruiz son de los más caros de la Liga BBVA MX y, obviamente, son titulares indiscutibles en el esquema de Antonio Mohamed. Sin embargo, existen dos casos totalmente contrarios que, a pesar de ser los futbolistas con menor valor de mercado del equipo, suelen ser titulares tanto en el Clausura 2026 como en la Concacaf Champions Cup.

Uno de ellos es el portero Hugo González, quien se encuentra cedido desde Mazatlán y que ha disputado la mitad de los encuentros desde que comenzó el año. El mexicano de 35 años tiene un precio de apenas 400 mil euros en el mercado y aún así se las ingenia para convencer al ‘Turco’ Mohamed de que debe ser titular en la portería de los Diablos Rojos. Sin embargo, no es el único caso dentro de la plantilla choricera.

Hugo González celebra el pase a la Final del Apertura 2025|Adrian Macias/Adrian Macias

Su otro portero, Luis García, también ha jugado la mitad de los partidos del Toluca. Y es que ambos guardametas han ido intercambiando titularidades a lo largo del año, tal y como sucedió durante el Apertura 2025 donde los escarlatas se consagraron campeones. Según Transfermarkt, el cancerbero de 33 años tiene un precio actual de 350 mil euros, es decir, menor que González.

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A pesar de ser los futbolistas con menor valor en la plantilla escarlata, Mohamed confía plenamente en ellos y tiene argumentos de sobra para rotar en la portería. Hasta el momento, Toluca es el equipo con menor cantidad de goles recibidos en todo el Clausura 2026 con apenas 7 concedidos. Para dar contexto, Pachuca le sigue con 10 goles recibidos en lo que va de torneo.

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Toluca, uno de los equipos más fuertes en defensa de la Liga BBVA MX

Los Diablos Rojos se posicionan como la defensa más fuerte del campeonato mexicano gracias a su pequeña cantidad de goles recibidos. Pero eso no es todo, ya que también son el único equipo de la Liga BBVA MX en mantenerse invictos en 12 jornadas disputadas que lleva el torneo. Esto habla muy bien de su línea defensiva y, por supuesto, del nivel de sus dos guardametas en este caso.

Los números de Hugo González y Luis García en 2026

Hugo González

Partidos jugados: 7.

Goles recibidos: 14.

Vallas invictas: 4.

Minutos disputados: 630.

Luis García