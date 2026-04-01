Mientras Everardo López vale 1,5M, este es el precio de Jesús Angulo en el Clausura 2026

Everardo López y Jesús Angulo fueron los zagueros centrales con menor valor de mercado que fueron convocados por Javier Aguirre para disputar la fecha FIFA de marzo con la Selección Mexicana. Sin embargo, solo uno de ellos vio minutos en los juegos ante Portugal y contra Bélgica, donde el combinado nacional logró salir invicto a pesar del gran nivel de sus rivales.

Everardo López, de Toluca, tiene un valor de mercado que ronda los 1,5 millones de euros. Con apenas 21 años, se ha afianzado en la zaga central del equipo de Antonio Mohamed y sueña con jugar su primera Copa Mundial de la FIFA con México. Durante los últimos amistosos del combinado azteca, el defensor ha sorprendido a Javier Aguirre y podría colarse como opción de recambio al torneo mundialista.

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No obstante, Jesús Angulo lo supera en valor de mercado. La plataforma Transfermarkt, especializada en transferencias, indica que el futbolista de Tigres de la UANL tiene un precio de 4,5 millones de euros en la actualidad. Esto quiere decir que la diferencia de valor entre ambos es de 3 millones de euros, una brecha bastante grande a pesar de que son jugadores muy similares en cuanto a rendimiento.

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Javier Aguirre tiene preferencias

Si bien es cierto que Angulo tiene una mejor cotización en el mercado, el entrenador de México se inclina por el juego de López. Este último sumó 12 minutos en el empate a cero contra Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte y, si bien jugó poco, se lo notó sólido en la marcación.

Es cierto que no vio minutos en el duelo contra Bélgica, partido que también terminó igualado en Chicago. No obstante, Angulo fue suplente en ambos partidos y Aguirre no le dio la oportunidad de mostrar su futbol en el terreno de juego. A sus 28 años, el jugador de Tigres tiene mejores opciones por delante como Johan Vásquez del Genoa o César Montes del Lokomotiv de Moscú.

Por el factor edad, es posible que el ‘Vasco’ Aguirre se incline sobre López como una de las principales opciones como recambio en la zaga mexicana.

Everardo López ya forjó su nombre en Toluca

Con solo 21 años, López destaca por su versatilidad, ya que puede desempeñarse como defensa central y también como lateral izquierdo debido a su perfil zurdo. Cuenta con 44 partidos oficiales, 2,788 minutos jugados y 3 títulos, como: la Liga BBVA MX (Apertura 2025), Campeón de Campeones (2025) y Campeones Cup (2025).