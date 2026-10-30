Los jugadores que se pierden la Jornada 15 del Apertura 2026 por sanción

Este viernes 30 de octubre del 2026, inicia la actividad de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y hay varios jugadores que no van a poder disputar los encuentros con sus equipos porque deben de cumplir con alguna sanción de suspensión.

Son un total de 4 jugadores los que no podrán disputar la Jornada 15 del Apertura 2026, dos por tarjeta roja en la jornada anterior y dos por llegar a 5 tarjetas amarillas acumuladas en el torneo.

Rayados de Monterrey tiene a un jugador suspendido para la Jornada 15

Uno de los jugadores que no va a poder tener minutos en la Jornada 15 es el mediocampista de Rayados, Orbelín Pineda. El jugador recibió tarjeta roja y por lo tanto un partido de suspensión.

La comisión disciplinaria informó que su tarjeta fue debido por "Evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol de un adversario que se dirige a la portería del infractor mediante una infracción sancionable con un tiro libre".

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No es la única baja para Rayados pues tampoco podrán contar con su entrenador Matías Almeyda en la banca.

Puebla con un jugador expulsado para la Jornada 15

Alonso Ramírez Jiménez es otro de los jugadores que no va a poder tener minutos en la Jornada 15 al ser expulsado por doble tarjeta amarilla en la Jornada 14.

Los jugadores que fueron suspendidos por llegar a su quinta amarilla en el Apertura 2026

Los dos jugadores que no podrán jugar en la Jornada 15 por acumulación de tarjetas amarillas son Iván Oswaldo Tona Olmeda de Xolos de Tijuana y Lucas Nicolas Abascia del Quéretaro.

Los dos jugadores llegaron a 5 tarjetas amarillas y tendrán que tener un partido de suspensión más una multa de 200 UMAs.

"El Jugador que por Reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un Torneo oficial o Fase Final, debido a las faltas establecidas en el artículo 14, causarán 1 partido de suspensión más una multa de 200 UMAs".