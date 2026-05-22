Seleccionado Nacional estalla tras quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “El futbol a veces puede ser cruel”

La Selección de Inglaterra presentó su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; sin embargo, destacó por la ausencia de varias figuras destacadas como Phil Foden, Trent Alexander Arnold y Cole Palmer, pero fue este último el que estalló tras conocer que no estará con el equipo de la Rosa en la justa mundialista.

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Cole Palmer estalla tras quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con Inglaterra

El director técnico de Inglaterra Thomas Tuchel dejó fuera de la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM a Cole Palmer y el jugador del Chelsea, que fue clave para que su equipo ganara el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, respondió a través de sus redes sociales con un enérgico mensaje.

"El fútbol puede ser cruel a veces, pero así es el juego. Obviamente estoy destrozado por no formar parte de la plantilla para el Mundial, es el sueño de toda la infancia representar a tu país en el escenario más grande. He puesto mi corazón en cada oportunidad que he tenido con Inglaterra y seguiré esforzándome para ganarme más", escribió Palmer en un mensaje compartido en sus redes sociales.

El mensaje de Cole Palmer tras quedar fuera del Mundial 2026

"Felicitaciones a los chicos que han sido seleccionados; se lo han ganado. Apoyaré desde casa, trabajando duro en el Chelsea, y asegurándome de estar listo para cuando vuelva la llamada. Buena suerte a los chicos, tráiganla a casa para Inglaterra", continuó.

Tuchel aseguró que la ausencia de Palmer obedeció a que "no fue tan decisivo como en temporadas anteriores". “Además, la realidad es que no estuvo disponible muchas veces y no fue decisivo para nosotros. Compitió en la decisión más difícil, cuando elegimos a Jude, Morgan y Eze“, agregó.

Tampoco fue convocado Harry Maguire al Mundial, luego de haber asistido como titular indiscutible a las Copas de Rusia 2018 y Qatar 2022.

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