Figura de Inglaterra rompe el silencio tras quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA

La polémica ha llegado a la Selección de Inglaterra, tras confirmarse que Harry Maguire quedó fuera de la lista de jugadores que va a ir a la Copa Mundial de la FIFA, aunque lo más controversial fue la reacción de la figura del futbol en las redes sociales, donde publicó un contundente mensaje.

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El jugador del Manchester United había sido uno de los jugadores que no faltaba en la convocatoria de la Selección de Inglaterra, durante la gestión de Gareth Southgate, por lo que ha sorprendido que el actual técnico, Thomas Tuchel, lo dejó fuera de la lista para la Copa Mundial de la FIFA.

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Harry Maguire reacciona a su ausencia en la Selección de Inglaterra

Luego de enterarse que no iba a estar en la lista final de la Selección de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA, Harry Maguire publicó un mensaje que ha dejado a más de uno de sus colegas sin palabras, pues afirma que estaba seguro de que iba a estar en la justa mundialista, pues había tenido una buena temporada con el Manchester United.

Estaba seguro de que podría haber tenido un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. Me han dejado sorprendido y destripado por la decisión. No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años. Les deseo a los jugadores todo lo mejor este verano

Harry Maguire había sido parte del equipo de Tuchel en los dos últimos amistosos del mes de marzo, donde el central fue titular y jugó los 90 minutos ante Uruguay, partido que terminó en empate, también tuvo siete minutos ante Japón, donde los ingleses perdieron por la mínima, por lo que la noticia ha sacudido al jugador de 33 años.

