¡Se fugaron! Jugadores de Selección Nacional desertan tras conseguir un resultado histórico en la Fecha FIFA

La Selección Nacional de Eritrea volvió a la actividad el pasado 25 de marzo para disputar un compromiso ante Eswatini (antes Swazilandia) de la fase preliminar de las Eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027, luego de casi siete años de inactividad internacional, pero uno de los mayores temores del gobierno presidido por el dictador comunista Isaias Afwerki se hizo realidad.

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Siete jugadores de Eritrea desertan en Sudáfrica tras la Fecha FIFA de marzo

La Selección de Eritrea había dejado de disputar partidos internacionales como visitante ante la gran cantidad de jugadores que desertaban constantemente, siendo incluso el único país del mundo que se retiró de la Eliminatoria mundialista rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

El último partido de Eritrea había sido en septiembre del 2019 cuando se enfrentó a Namibia, un duelo del que varios jugadores eritreos prefirieron no regresar, lo que obligó al gobierno a prohibir al seleccionado disputar encuentros fuera de sus fronteras para evitar nuevos escapes.

Incluso en el más reciente ranking FIFA, Eritrea aparecía en el último lugar de la clasificación de 211 países miembros, no por su mal desempeño, sino por su falta de actividad.

Se trata de un país ubicado en el cuerno de África que limita con el Mar Rojo y con Etiopía con un régimen comunista que incluso ha sido llamado como la Corea del Norte africana debido a su extremo hermetismo.

Seleccionados de Eritrea previo a un partido

El régimen de Afwerki obliga a un Servicio Militar obligatorio e indefinido, además de salarios de subsistencia y condiciones de desarrollo humano que la ONU ha condenado, lo que ha llevado a al menos 89 jugadores eritreos a desertar desde el 2006 y en el más reciente partido del seleccionado fueron siete los que decidieron no regresar a su país.

Los porteros Awet Maharena (Red Sea) y Kibrom Solomon (Denden); los defensores Nahom Awet (Denden), Yosief Tsegay (Denden), Wedeb Fessehaye (Al Tahrir) y Medhane Redie (Red Sea); y el delantero Amanuel Benhur (Red Sea), todos ellos de equipos locales, decidieron desertar en Sudáfrica, tras su juego contra Eswatini, en donde solicitaron asilo.

Medidas para controlar la deserción que no sirvieron

Debido a la gran cantidad de jugadores que abandonaron su país, la Selección y el gobierno de Eritrea habían tomado medidas para evitar las deserciones como un entrenador extranjero, disputar partidos como local en Marruecos, un plantel con mayoría de elementos en el extranjero y hasta un bono económico de 100 mil nakfas (6 mil 600 dólares) como garantía para que regresaran, pero nada de esto ha funcionado.

Para la convocatoria de la Fecha FIFA de marzo, la selección había llamado a 14 elementos que militan en el extranjero, más 10 de la liga local, pero solo tres de estos últimos regresaron a casa.

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