Por qué los jugadores no se puede tapar la boca en la cancha: la regla de la FIFA que algunos no conocen

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo ha dejado sorpresas deportivas, también ha mostrado reglas que muchos aficionados desconocían. Una de ellas está relacionada con los jugadores que se cubren la boca mientras hablan con rivales, árbitros o integrantes del cuerpo técnico.

Aunque durante años esta práctica fue común en el futbol profesional, la FIFA decidió endurecer las medidas para evitar que los futbolistas oculten posibles insultos, expresiones discriminatorias o comentarios ofensivos durante los partidos.

Miguel Almirón, al momento de taparse la boca|Captura de pantalla

La razón detrás de la medida tomada por la FIFA

La regla permite que los árbitros sancionen con tarjeta roja a los jugadores que se cubran la boca mientras protagonizan una confrontación verbal. El objetivo es garantizar una mayor transparencia dentro del campo y facilitar la investigación de posibles conductas antideportivas o discriminatorias.

La medida fue impulsada por la FIFA tras una polémica ocurrida en competencias europeas y es conocida popularmente como la “Ley Prestianni”. El nombre surge por un incidente protagonizado por el futbolista argentino Gianluca Prestianni durante un partido entre Benfica y Real Madrid.

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Según reportes internacionales, Vinicius Junior denunció que el jugador se cubrió la boca mientras realizaba comentarios ofensivos, situación que generó un amplio debate en el futbol internacional. A partir de ese episodio, la FIFA promovió cambios para que este tipo de acciones pudieran recibir sanciones más severas.

Ya hubo expulsiones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La nueva normativa ya ha tenido consecuencias durante el torneo. Uno de los casos más comentados ocurrió en el partido entre México y Ecuador, cuando el defensor ecuatoriano Piero Hincapié fue expulsado en los minutos finales tras un intercambio verbal con Santiago Gimenez. Sin embargo, no fue el único futbolista sancionado bajo esta regla, ya que anteriormente también se registraron castigos similares durante la fase de grupos.

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