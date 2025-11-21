deportes
OFICIAL: Definidas las SEMIFINALES del Mundial Sub-17, Qatar 2025

Conoce como se jugarán las Semifinales del Mundial Sub-17 luego de disputarse los Cuartos de Final

Iván Vilchis
Internacional
Este viernes 21 de noviembre del 2025, se definieron los cuatro equipos semifinalistas del Mundial Sub-17 tras disputarse los Cuartos de Final.

Los equipos que lograron ganar su encuentro y pasaron de forma directa a las Semifinales son Austria, Italia, Portugal y Brasil.

Así se jugarán las Semifinales del Mundial Sub-17

Las Semifinales del Mundial Sub-17 se jugaran de la siguiente forma: Austria vs Italia y Portugal vs Brasil.

  • Austria vs Italia el lunes 24 de noviembre del 2025 en punto de las 7:30 am tiempo del centro de México
  • Portugal vs Brasil el lunes 24 de noviembre del 2025 en punto de las 10 am tiempo del centro de México.

Los dos ganadores se medirán en la gran final del Mundial Sub 17 que se disputará el jueves 27 de noviembre del 2025 en punto de las 10 am tiempo del centro de México.

