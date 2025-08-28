Jugó en Chivas y estuvo en la Selección Mexicana; ahora es fichaje de un club de Andorra

El futbol mexicano ha mandado a un jugador más al extranjero, aunque vale decir que esta transacción causó mucha sorpresa dentro del ambiente deportivo. Se trata de un elemento que jugó en Chivas y que, en el pasado, representó a la Selección Mexicana, aunque ahora formará parte de un club de Andorra.

Este portero, que llegó a tener un pasado por demás prometedor, nunca pudo cumplir las exigencias que se tuvieron en él no solo en el balompié de Europa, sino en el proceso que tuvo con los equipos de la Liga BBVA MX. Ahora, intenta sobresalir una vez más en Andorra.

¿Quién es Raúl Gudiño, cuántos años tiene y en dónde nació?

Nacido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 22 de abril de 1996, Raúl Gudiño Vega es un futbolista de 29 años de edad que tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero y de probar suerte como seleccionado del combinado nacional, pero que nunca pudo expandir su carrera a un ambiente completamente titular.

¿Raúl Gudiño jugó en el Porto de Portugal?

Además de Guillermo Ochoa, Raúl Gudiño ha sido uno de los tres porteros mexicanos que ha probado suerte en el futbol el viejo continente. El nacido en Jalisco tuvo la oportunidad de formar parte del Porto B, el Union Madeira y el Apoel de Chipre, aunque nunca pudo consolidarse en ninguna de las dos escuadras como un elemento importante.

¿Cómo fue su paso por las Chivas?

Tras probar suerte en Europa, Raúl Gudiño llegó a Chivas en 2018, club en donde estuvo alrededor de cuatro años y en donde, posteriormente, pasó a formar parte de escuadras como el Atlanta United de la MLS, el Necaxa y, finalmente, Venados de la Liga Expansión MX.

Su etapa en el Rebaño Sagrado no fue del todo negativa, aunque es una realidad que nunca pudo consolidarse como un portero clave para la institución. De acuerdo con Transfermarkt, Raúl Gudiño sumó un total de 85 partidos con la institución, mismos en donde registró 21 arcos en 0 y 106 goles permitidos.

¿Raúl Gudiño fichó por el club de Marco Fabián en Andorra?

A falta de un anuncio oficial, y de acuerdo con información del periodista Raymundo González, Raúl Gudiño fichó por el Rangers FC, institución que pertenece a la primera división de Andorra, quien tiene como técnico al mexicano Jaime Durán y que su presidente y uno de los mayores accionistas es Marco Fabián.

Cabe decir que la principal misión del Rangers FC es consolidarse como campeón de Andorra para, así contar con un pase rumbo a las primeras rondas de la Champions League . Para ello, su presidente, además de confiar en Gudiño, tiene a otros mexicanos en la plantilla de la talla de Armando León y Alan Arreola.

