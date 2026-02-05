Jugó en Club América, pasó por Atlético Madrid y hoy regresa a España lleno de ilusión

Mientras muchos se preguntan qué necesita el Club América para avanzar a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 , hay un ex jugaodr de las Águilas que continuará su carrera como futbolista en España, país al que regresa lleno de ilusión luego de un año y medio de haber pasado por el Atlético Madrid. Quiere triunfar en el futbol profesional.

Mediante un comunicado oficial, el Cádiz FC de la Segunda División de España anunció el fichaje de Derek Septien, el mexicano formado en las Fuerzas Básicas del Club América –equipo cuyos aficionados explotaron contra Allan Saint-Maximin– y que realizó casi toda su carrera en España, a donde regresa.

América daría una noticia no muy buena respecto al mercado de fichajes|Crédito: @ClubAmerica / X

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, el mexicano de 20 años estuvo 6 meses sin club hasta que finalmente el Cádiz oficializó su arribó para las divisiones inferiores de la institución. Seguramente, si le ven buena pasta, lo incorporarán al primer equipo. Cabe destacar que este equipo se encuentra en la Segunda División del futbol español.

El comunicado oficial de Cádiz sobre el ex América y Atlético Madrid

“El Cádiz CF ha cerrado la incorporación de Derek Septien Stute. Nacido en México (06/09/2005), juega como delantero”, comenzó el comunicado. Además, agregó: “Formado en las canteras del Club América de Mexico y Atlético de Madrid, militó la pasada temporada en Segunda RFEF de la mano del Rayo Majadahonda”.

Derek Septien se incorpora al Cádiz CF



El futbolista mexicano se ha formado en las canteras de Club América y Atlético de Madrid.



✍️https://t.co/fcncXJj7Um pic.twitter.com/yn9gz23K2m — Cádiz CF Mirandilla - Cantera Cádiz CF (@Cadiz_CFCantera) January 27, 2026

La propia institución española aseguró que este futbolista jugará en las divisiones inferiores del club. “Con este fichaje, desde la entidad cadista se continúa apostando por la captación de talento internacional para fortalecer su proyecto de presente y futuro”, explican. Sin dudas, es una gran noticia para México y para el ex futbolista del Club América

¿Quién es Derek Septien, el mexicano ex América que continúa en España?

Derek Septien es un delantero mexicano de 20 años, clase 2005. Se unió al Cádiz FC dee La Liga 2 (Segunda División). Se trata de un futbolista nacido en Veracruz y de nacionalidad alemana. Jugó en el Rayo Majadahonda (donde se fue hace 6 meses) y en el Atlético de Madrid.