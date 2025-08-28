¡Duro golpe! Orbelín Pineda le ARREBATÓ el sueño europeo al Chino Huerta

La suerte en el futbol puede ser muy rara, los únicos dos futbolistas mexicanos que peleaban un boleto en la UEFA Conference League se tuvieron que enfrentar. El AEK Atenas de Orbelín Pineda dejó fuera al Anderlecht de César Huerta por global de 3-1. Ambos jugadores fueron titulares en sus respectivos equipos y dejaron buenas sensaciones, de hecho, el ‘Maguito’ contribuyó con la asistencia del segundo tanto helénico.

Tras el empate a un gol en Bélgica, el Anderlecht tenía la complicada tarea de ir a Atenas y arrebatarle el boleto el AEK en su propio terreno de juego. Lamentablemente para el ‘Chino’ y compañía, los locales se adelantaron al 36' con tanto de Aboubakary Koita y pusieron contra la pared al conjunto belga.

La asistencia de Pineda sentenció todo

Al minuto 48, Dereck Kutesa amplió la ventaja del AEK tras un pase de gol por parte de Orbelín Pineda. A pesar de sus esfuerzos, el Anderlecht no pudo descifrar el candado del cuadro griego y se despidió de su boleto a la fase de liga de la UEFA Conference League.

Cabe destacar que, Luka Jovic; uno de los jugadores soñados por Cruz Azul en el pasado mercado de fichajes fue suplente y entró al 73' cuando su equipo ya lo ganaba de manera cómoda. Por otro lado, el Chino y el Anderlecht volverán a casa para cerrar filas y concentrase solamente en los torneos locales (liga y copa).