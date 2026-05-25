Jugó en la Liga BBVA MX y lo dieron gratis, pero hoy se volvió campeón en Argentina

Mientras un argentino fue héroe en México, un exfutbolista de la Liga BBVA MX tocó el cielo con las manos en el futbol sudamericano. Su salida de Xolos de Tijuana se dio en silencio y prácticamente sin costo, tras no entrar en planes de su equipo. El destino le tenía guardada una revancha histórica y hoy celebra la obtención de un título inolvidable en Argentina.

El gran protagonista de esta historia es Lisandro López. El experimentado defensa central se convirtió en un pilar del fondo y se consagró campeón del balompié argentino con Belgrano en la final contra River Plate, como Lucas Zelarayán.

La historia de Lisandro López en la Liga BBVA MX

El zaguero central llegó a los Xolos de Tijuana a principios de 2022 con un gran cartel internacional tras su paso por Europa y Boca Juniors. Aportó su experiencia y voz de mando en la zaga fronteriza.

TE PUEDE INTERESAR:



López disputó un total de 40 partidos oficiales con la camiseta de la jauría y demostró su gran juego aéreo al marcar 8 goles en el balompié azteca. Sin embargo, a mediados de 2023, la directiva de Tijuana decidió rescindir su contrato, permitiendo que se marchara completamente gratis al fútbol de Paraguay con el Olimpia.

El increíble campeonato de Lisandro López en Belgrano de Córdoba

El defensor argentino firmó con el "Pirata" como jugador libre a mediados de 2025 para reforzar el proyecto de Ricardo Zielinski. "Licha" aportó la solidez necesaria en la zona baja del equipo cordobés, mostrando un nivel sobresaliente a pesar de las lesiones a lo largo de todo el torneo Apertura 2026.

La consagración histórica llegó tras remontar un partido épico y ganarle la final a River Plate por 3-2 en el estadio Mario Alberto Kempes. López formó parte de la plantilla que le otorgó el primer título de Primera División a Belgrano en toda su historia, completando su revancha personal.

Las lesiones no le permitieron jugar la final pero fue titular en 15 de los 20 partidos que tuvo el Torneo Apertura 2026 de la Liga Argentina. Es decir que fue parte fundamental del equipo de Ricardo “el Ruso” Zielinski.

Los números de Lisandro López como jugador de Xolos de Tijuana

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números del defensor de 36 años en los Xolos de Tijuana fueron estos: