La dura realidad de los futbolistas argentinos: “Uno de Boca sale a recoger cartón…”

Aunque hace un tiempo la liga de Argentina arrasó con la Liga BBVA MX , recientemente un protagonista del futbol de ese país sudamericano habló acerca de la dura realidad de los futbolistas argentinos. Por ejemplo, dijo que “uno de Boca sale a recoger cartón” para poder darle algo a su familia. Sin dudas, no deja de sorprender lo que ocurre allí.

No por nada hay cracks de Argentina que llegan a la Liga MX , como ha pasado a finales del 2025. Entre otras cosas, el principal problema económico se puede ver en las Fuerzas Básicas de los equipos argentinos, tal como contó el mediocentro español, Ander Herrera. Resulta que a él le sorprendió que ocurra esto y hasta lo habló con la psicóloga de Boca Juniors.

Así es la dura realidad de los futbolistas argentinos, según Ander Herrera (Boca Juniors)

Más allá de que la entrevista se realizó hace algunos meses, en las últimas horas tomó una relevancia internacional y llegó a diferentes partes del continente. Entre otras cosas, Ander Herrera asegura que “el 85 o 90% de las inferiores están en índices de pobreza familiar”. De hecho, el futbolista contó en Tengo un Plan que hasta llegó a hablarlo con la psicóloga.

“Aquí los chicos con 15 años están pensando que tienen que sacar adelante a sus familias, que tienen que salvarlos”, expresó el español. Además, agregó: “Hay un chico de Boca que a veces no va a entrenar porque tiene que salir a recoger cartón con sus padres para ganarse la vida. Imaginate la presión que tienen esos chicos de llegar y sacar a sus familias de la pobreza”.

Ander Herrera sobre la situación de algunos chicos de las inferiores de Boca. pic.twitter.com/3b9bc3ugOR — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) August 30, 2025

Boca Juniors tiene sistema de pensión y de ayuda a los jóvenes

Por la dura situación económica en las Fuerzas Básicas y debido a que muchos juveniles arriban desde cientos de kilómetros de distancia con la Ciudad de Buenos Aires, Boca Juniors tiene un sistema de pensión para albergar a sus jóvenes talentos. No obstante, la problemática de la pobreza sigue latente en el país sudamericano e impacta a muchos de ellos.