Prefirió dejar este gran equipo de la Liga BBVA MX para irse a Sudamérica: jugará con uno del Brasileirao

Mientras que se están cumpliendo más de 20 años de una victoria épica de un equipo de la Liga BBVA MX contra uno del Brasileirao , hoy un futbolista se va de un gran equipo de la Liga BBVA MX y aterriza en Sudamérica, específicamente para jugar en uno de Brasil. Evidentemente regresar a la liga brasileña, su país de origen, le sirve.

Mientras en la Liga MX recibieron con los brazos abiertos a un jugador que en Europa dejaron ir gratis , algo similar pasa con el descarte de un equipo de México en Brasil. Resulta que Fortaleza anunció el fichaje de Vitinho, el delantero que llega cedido hasta finales de 2026 con opción de compra. Los Xolos de Tijuana se desprendieron de él.

Vitinho alternó titularidades en Atlético San Luis, no así en Tijuana

En julio de 2025 Vitinho fichó por el Tijuana. No obstante, el extremo derecho de 24 años no logró encontrar continuidad como se esperaba y apenas jugó 11 partidos en todas las competencias con los Xolos. En este Clausura 2026 ni siquiera tuvo minutos, muy distinto a lo que le pasaba en Atlético San Luis.

De este modo, el canterano del São Paulo encuentra nuevamente en Brasil su lugar para relanzar su carrera. Hay que ver si en Fortaleza puede demostrar su mejor nivel o si poco a poco se va apagando. Como sea, estaba claro que con Sebastián Abreu no iba a tener continuidad en Xolos y por eso pasó de la Liga MX al Brasileirao.

Los números de Vitinho en la Liga BBVA MX

Vitor Ferreira jugó 3 años y medio en la Liga BBVA MX, siendo tres de ellos en Atlético San Luis y seis meses en “La Jauría”. Al perder protagonismo en el futbol mexicano, se volvió a su país natal. De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Vitinho en los Xolos y en el Atleti fueron los siguientes: