Jugó para el Liverpool, aunque llegó como un completo desconocido a Toluca y hoy su precio está por las nubes

Toluca se enfrentará a Tigres en la final de la Concachampions 2026, por lo que hizo una modificación al Estadio Nemesio Diez para dicho encuentro. El conjunto escarlata tiene un gran plantel, lleno de varias figuras, como es el caso de un futbolista que jugó para el Liverpool, pero cuando arribó al futbol mexicano lo hizo como un completo desconocido. No obstante, a 3 años de distancia, su precio en el mercado está por las nubes.

De acuerdo con la plataforma de Transfermarkt, Federico Pereira pasó de valer 1.5 millones de euros en el Liverpool Montevideo a 7 millones de euros con Toluca en poco más de 2 años. Es decir, su precio incrementó 5.5 millones de euros y ello gracias a los títulos que ha conseguido con los Diablos Rojos, que tienen a un histórico que ahora triunfa en el extranjero.

Federico Pereira incrementó 5.5 millones de euros su valor en el mercado.|@fede_pereira6

Los números de Fede Pereira con el Toluca

El defensa central es canterano del Liverpool de Uruguay, donde permaneció toda su carrera hasta que a principios de 2024 Toluca se fijó en él y lo contrató. El jugador de 26 años debutó con el pie derecho en la Liga BBVA MX al marcar en su primer partido.

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El uruguayo suma 8 goles y 2 asistencias en 97 partidos disputados, 93 de ellos como titular en los Diablos Rojos, según las estadísticas de BeSoccer. Pero lo que hay que destacar es que ha logrado hacer historia en el club al ganar varios títulos.

El mejor año de Pereira y del conjunto escarlata fue el 2025, al ganar el bicampeonato de la Liga BBVA MX, el Campeón de Campeones y el Campeones Cup. Ahora, están en la pelea de levantar la Concachampions en su edición 2026, pero antes de ello tienen que vencer a Tigres.