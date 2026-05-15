Es un histórico de Toluca, pero no tuvo cabida en México y hoy triunfa en el extranjero

Paulinho será recordado como uno de los mejores delanteros extranjeros del Toluca al conquistar un tricampeonato de goleo y un bicampeonato de la Liga BBVA MX, pero hay un histórico por encima de él que no tuvo cabida para dirigir en México, por lo que se marchó al extranjero donde hoy triunfa. Conoce al jugador de Chivas que regresará tras fracasar en Centroamérica.

José Saturnino Cardozo es la leyenda de los Diablos Rojos que la revienta en la liga de Costa Rica, a donde arribó a principios de 2025 y desde entonces se ha ganado el prestigio de los demás clubes. Incluso, hubo rumores de un posible fichaje con uno de los grandes de Costa Rica como lo es el Alajuelense, equipo causante de que León no acudiera al Mundial de Clubes 2025.

José Cardozo renovó un año más con el Municipal Liberia.|@josecardozo.oficial

“El Diablo Mayor” acaba de firmar renovación de contrato por un año más con el Municipal Liberia, que le abrió las puertas del país tico tras no encontrar trabajo como entrenador en la Liga BBVA MX, pese a que como técnico dirigió a grandes clubes como Toluca y Chivas.

TE PUEDE INTERESAR:



“¡Con orgullo anunciamos la renovación de José Cardozo con el Municipal Liberia por un año más! Hoy renovamos no solo un contrato, renovamos un proyecto, una identidad y el deseo de seguir haciendo historia juntos”, se lee en el comunicado que publicó el club en sus redes sociales.

De México a Costa Rica, el camino de Cardozo como entrenador

José es quizá el mejor extranjero que ha tenido la Liga BBVA MX a lo largo de su historia, ya que es el máximo anotador y formó parte de un Toluca que marcó historia al conquistar un sinfín de títulos tanto locales como internacionales.

“Pepe” inició su carrera en los banquillos con el Olimpia de Paraguay, club donde decidió colgar los botines, aunque su primera oportunidad como entrenador en México se la dio Querétaro a mediados de 2011.

Toluca le abrió las puertas como entrenador en verano de 2013, pero la realidad es que nunca pudo conquistar ningún campeonato. Lo más lejos que llegó con el conjunto escarlata fueron 3 semifinales, por lo que 3 años más tarde salió de la institución.

Posteriormente, el paraguayo dirigió a Chiapas, Puebla, Veracruz y Chivas, equipo con el que fue a un Mundial de Clubes, pero no logró trascender. El Rebaño Sagrado fue su último club en México, ya que después emprendió una aventura en Guatemala y hoy en Costa Rica.