Toluca hizo un lujoso cambio en el Nemesio Diez para la final de la Concachampions

El Estadio Nemesio Diez se está preparando para albergar uno de los partidos más importantes que tendrá Toluca en los últimos años. El próximo sábado 30 de mayo, el equipo de Antonio Mohamed recibirá a Tigres de la UANL para disputar la Final de la Concacaf Champions Cup 2026. Para este importante duelo, el recinto de los Diablos recibirá una modificación para nada típica.

Resulta que el cuadro escarlata quitará el mural histórico de títulos en uno de los laterales del Nemesio Diez para colocar una pantalla gigante, teniendo la misma longitud que la cancha. Estará ubicada arriba de la zona de plateas, robándose todos los reflectores, ya que no es un cambio habitual dentro de la Liga BBVA MX.

En la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el Estadio Nemesio Diez estrenará una megapantalla arriba de la zona de Plateas, donde estaba el mural histórico de títulos. pic.twitter.com/ibBpZXU48T — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) May 19, 2026

Esta pantalla que tendrá el recinto de los Diablos, que además luce cubierta con una lona blanca, reemplazará el mural histórico donde el Toluca presumía cada una de las coronas conseguidas dentro del futbol mexicano, manteniéndose como el segundo equipo más ganador del país con 12 consagraciones de Liga BBVA MX hasta la fecha.

Esta nueva experiencia multimedia será presentada de forma oficial el mismo 30 de mayo, día en que Toluca y Tigres definirán al campeón de la Concachampions 2026. Será una estrategia por parte del club escarlata para mejorar la experiencia de los aficionados.

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¿Desaparecerá el mural de títulos de Toluca?

De acuerdo a Francisco Suinaga Conde, presidente ejecutivo del club, el mural histórico de títulos del Toluca no desaparecerá, sino que buscarán actualizarlo. Si bien es cierto que el diseño está prácticamente concluido, el club espera añadir una imagen especial relacionada con la posible conquista de la Concacaf Champions Cup.

“Poco a poco buscamos que la experiencia del aficionado sea cada vez mejor. Afortunadamente el estadio siempre luce lleno. No podemos ampliar más el inmueble por las condiciones y ubicación que tiene, así que nuestro objetivo es mejorar todo lo que vive la gente dentro del estadio”, compartió el directivo respecto a la nueva pantalla que será instalada.

“El mural estará pero tendremos que actualizarlo el día 31 de mayo, un día antes, el 30, cuando es la final de la CONCACAF ante Tigres de la UANL se estrenará el lienzo, la pantalla y la proyección, no así el mural que ya está listo el diseño, pero el objetivo es ganar y poder incorporar la foto con ese trofeo”, sentenció.

