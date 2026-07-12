Suiza ESTALLA contra el arbitraje en el duelo contra Argentina: “Nunca había jugado un partido tan desigual”

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está transitando sus etapas definitorias luego del triunfo de Argentina sobre Suiza en un duelo que generó muchísimas emociones para miles de fanáticos a lo largo del planeta. Considerando esta situación desde el país europeo realizaron algunas críticas luego del cotejo de los Cuartos de Final.

Es importante añadir que fue un juego muy tensionante y en el cual, el silbato expulsó a Breel Embolo, quien luego de la revisión del VAR vio la tarjeta roja. Al parecer este asunto no gustó mucho en la cúpula técnica y por ello el mismo entrenador señaló: “No sé quién inventó esta regla, pero no podemos cambiarla. Si le sacas una tarjeta amarilla a Embolo por eso, tendrías que haberle sacado varias antes por algunas faltas contra Breel. Pero al final nos castigaron. Me resulta incomprensible que una regla nos debilite así”, apuntó.

En la misma línea Manuel Akanji, uno de los jugadores más representativos de la escuadra europea señaló: “No suelo quejarme del árbitro, pero hoy todo les salió bien. Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada. No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos. Luego, por el incidente de Breel, sí que recibió una amarilla. Pero incluso con diez hombres, hicimos lo que pudimos”, puntualizó.

¿Qué otras voces se manifestaron luego de la derrota ante Argentina?

No solamente fueron los referentes, en este sentido, uno de los jugadores más valiosos del encuentro como lo fue el arquero Kobel se presentaron decepcionados por la resolución del compromiso que terminó con el triunfo para los sudamericanos. “No vi lo suficiente. Pero por cómo luchamos, me parece injusto no tener al menos otra oportunidad en la tanda de penaltis”, apuntó.

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Por su parte, Granit, Xhaka, capitán de la escuadra suiza tuvo tiempo para analizar la derrota. “Creo que estábamos jugando muy bien; incluso tenía la sensación de que podíamos haber sacado más partido. Pero, por desgracia, así es el fútbol. Es una decisión trascendental que cambia por completo el partido. Duele mucho. Las reglas son las reglas. No podemos cambiarlas. Pero con esa decisión ha acabado con el partido. Esa es mi opinión. No sé qué más podría haber hecho el árbitro. Pero no debería haberlo hecho”, puntualizó.