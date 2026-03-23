Julián Araujo toma inesperada decisión sobre su futuro en el Celtic tras quedar fuera de la convocatoria de Selección Mexicana

Julián Araujo regresó al Bournemouth, el equipo dueño de su carta, en donde se atenderá de una lesión que no ha sido especificada, pero que ya lo dejó fuera de los dos últimos partidos con el Celtic y fuera de la convocatoria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de marzo en donde enfrentará a Portugal y Bélgica.

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Julián Araujo abandona al Celtic y vuelve al Bournemouth

Julián Araujo, que llegó al Celtic a préstamo a principios de este año para sumar minutos, ha tenido que abandonar al club escocés para regresar al Bournemouth para atenderse de una lesión.

Así lo confirmó el director técnico del Celtic, Martin O'Neill, quien señaló que espera que el jugador pueda aprovechar el parón por Fecha FIFA para recuperarse al 100% y estar listo para regresar a las cancha cuanto antes.

"Está fuera, está recuperándose en su club en Bournemouth. No estoy seguro de si estará para el próximo partido… pero estas dos semanas extra podrían ayudar", declaró O'Neill.

|Instagram @celticfc

Araujo había comenzado a tener continuidad con el Celtic y, mientras que en el Bournemouth había sido relegado por completo a la banca, con el cuadro escocés ha disputado 14 partidos incluyendo de UEFA Europa League, Liga de Escocia y Copa Escocesa, incluso anotando un gol.

Su lesión compromete su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana ya que abre un espacio en la lateral derecha que podría ser cubierta por Jorge Sánchez o Richard Ledezma.

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