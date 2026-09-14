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Fútbol

Julián Quiñones anota gol en la Champions League de Asia

El ariete mexicano anotó un gol en el triunfo del Al-Qadsiah sobre el Al-Wasl en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League de Asia.

Julián Quinones Champions League
Crédito: Al Qadsiah

Escrito por: Erick De la Rosa

Bien de buenas le he sentado el inicio de campaña a Julián Quiñones con el Al-Qadsiah en el futbol de Asia, el ariete mexicano anotó el fin de semana en liga en el empate a tres con el Al-Ettifaq y ahora, puso el primer tanto de su club en la victoria por 2-1 sobre el Al-Wasl en el primer partido de la fase de grupos de la AFC Champions League.

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Fue al minuto 57 cuando el ex jugador del Club América abrió el marcador y encaminó el triunfo del Al-Qadsiah ante el conjunto de los Emirátos Árabes Unidos para querdarse con tres unidades muy valiosos en este inicio de certamen. Mateo Retegui amplío la ventaja cuatro minutos después y fue Spadacio del Al-Wasl, quien puso cifras definitivas en tiempo agregado.

Palabras de Julián Quiñones

Finalizado el juego, el mundialista por México en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 reiteró el nivel de la competición entre campeones y subcampeones de Asia:''Jugamos un partido fuerte y competitivo, y nos habíamos estado preparando para este encuentro durante mucho tiempo. Estábamos muy listos para jugarlo.'', mencionó.

El siguiente partido de Quiñones y compañía será el 9 de octubre ante el Al-Kholood Club correspondiente a la Saudi Pro League y será el 12 de octubre tendrán que verse las caras ante el Pajtakor de la Liga de Uzbekistán en el segundo duelo de la fase de grupos en la AFC Champions League.

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