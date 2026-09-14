David Medrano revela que el avión de Cruz Azul sufre problemas previo a su partido ante Inter Miami por la Campeones Cup

Luego de su dramática victoria ante el América el fin de semana en el Clásico Joven, el Cruz Azul se disponía a viajar a Estados Unidos para disputar su partido de la Campeones Cup ante el Inter Miami; sin embargo, David Medrano, analista de TV Azteca, reveló que el avión donde viajaría La Máquina a territorio estadounidense sufrió problemas que retrasaron el despegue.

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Avión de Cruz Azul sufre problemas antes del despegue

El Cruz Azul se trasladó hasta el AIFA para emprender su viaje con rumbo a Miami, Estados Unidos, para disputar su compromiso ante el Inter Miami; sin embargo, el vuelo no pudo salir a tiempo.

De acuerdo con Medrano, el avión no pudo despegar debido a un tema de balance en el peso, por lo que material de utilería, así como parte del staff tendrá que trasladarse a Estados Unidos en otra aeronave.

“El avión que llevará a Cruz Azul desde el AIFA a Miami no ha podido despejar por un tema de peso balance. Al parecer tendrán que bajar utilería o personas para poder volar”, reveló Medrano en sus redes sociales.

NO HAY AVION

La directiva de Cruz Azul no ha podido conseguir otro avión y sería hasta mañana cuando viajen a Miami. El staff y utileria viajaron en el vuelo al cual no se subieron los jugadores. pic.twitter.com/eJsn9d8p5g — david medrano felix (@medranoazteca) September 14, 2026

Sin embargo, finalmente los jugadores no pudieron realizar el viaje debido a este inconveniente y quedaron varados en la Ciudad de México, mientras que el staff y parte de la directiva cementera sí lo hicieron en la primera aeronave que partió cerca de las 16:00 horas.

Se espera que los jugadores cementeros puedan realizar el viaje hasta este martes 15 de septiembre, lo que complica la logística del equipo, ya que la directiva busca conseguir un vuelo charter que cumpla con las políticas de aviación que impone el gobierno de Estados Unidos.

El equipo dirigido por Joel Huiqui disputará este miércoles 16 de septiembre y donde el estratega mexicano buscará levantar su segundo título en su breve etapa como director técnico.

Posteriormente, el cuadro cementero volverá a Monterrey para preparar su duelo ante los Rayados por la Jornada 9 del Apertura 2026 que se jugará el sábado 19 de septiembre en el Gigante de Acero.

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