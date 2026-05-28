Julian Quiñones gana 80 millones: con su sueldo alcanza para pagarle a estos DT de la Liga BBVA MX (JUNTOS)

El mercado de Arabia Saudita sigue rompiendo esquemas en el entorno del futbol mexicano con cifras inalcanzables para el medio local. Hay una enorme brecha económica entre la Liga Saudí y la Liga BBVA MX. Esta realidad se refleja directamente en el salario de Julián Quiñones y tres entrenadores de México, que juntos ganan lo mismo que el delantero solo.

Julián Quiñones atraviesa el mejor momento de su carrera profesional en el Al-Qadsiah de la Liga Saudí. "La Pantera", a sus 29 años, se consolidó como uno de los futbolistas mejor pagados de su club. Con los 80 millones de pesos que percibe en Medio Oriente, el delantero mexicano podría cubrir sin problemas los sueldos de tres directores técnicos de la liga local juntos.

El delantero es pretendido por 3 equipos de Inglaterra.|@julianquinones33

El millonario sueldo de Julián Quiñones en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita

Lo concreto es que Julián Quiñones goza de un salario anual aproximado de 4.5 millones de dólares en el balompié árabe. Esta impresionante cantidad se traduce en más de 80 millones de pesos mexicanos por temporada. El atacante percibe ingresos muy superiores a los de su etapa con el Club América.

TE PUEDE INTERESAR:



Reportes de especialistas confirman que la percepción de dinero de Quiñones se ubica muy por encima de los presupuestos destinados a los banquillos más importantes de México. Pues con su salario le alcanza para pagar a André Jardine (Club América), Gabriel Milito (Chivas de Guadalajara) y Joel Huiqui (Cruz Azul).

|MEXSPORT

André Jardine y el modesto salario que percibe en el Club América

Lo que hace muy evidente la disparidad financiera es la comparación directa con el timonel tricampeón del futbol mexicano. André Jardine recibe un salario de 1.7 millones de dólares por año en el conjunto azulcrema. Esta cifra equivale a poco menos de 30 millones de pesos mexicanos.

Los sueldos de Gabriel Milito y Joel Huiqui que completan la lista de Julián Quiñones

Gabriel Milito percibe un salario anual de 1.81 millones de dólares con las Chivas, lo que representa cerca de 32 millones de pesos. Por su parte, Cruz Azul considera mantener a Joel Huiqui por un pago estimado de 15 millones de pesos al año.

En resumen, la suma combinada de los salarios de André Jardine, Gabriel Milito y Joel Huiqui da un total aproximado de 77 millones de pesos anuales. Esta cantidad total queda por debajo de los más de 80 millones de pesos que Julián Quiñones cobra en Arabia Saudita.