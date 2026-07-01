Ni siquiera imaginas el amplio análisis que hizo Julián Quiñones para meter el gol vs Ecuador | Por fin lo dijo

Julián Quiñones fue uno de los héroes de México en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero fue el autor del primer gol del equipo de Javier Aguirre en la victoria por 2-0 sobre Ecuador, que significó el primer triunfo mexicano en fase de eliminación directa desde el Mundial de México 1986. Ahora, fue el propio jugador quien explicó cómo es que fabricó dicha anotación.

La cuenta oficial de la Selección Mexicana publicó en sus redes sociales un video de Julián Quiñones, explicando la jugada que terminó en el primer gol del combinado azteca en el Estadio Ciudad de México. Según el propio Quiñones, la clave estuvo en el pase de Roberto Alvarado para, posteriormente, correr por la espalda del lateral ecuatoriano. Sus declaraciones ya recorren todo el país.

Julián Quiñones expresó sus expectativas en los octavos de final en pleno Mundial 2026|Selección Nacional de México

Julián Quiñones explica su gol ante Ecuador

“Jugada de gol donde el ‘Piojo’ la agarra. Veo que el lateral de ellos sale y lo único que se me ocurre es picar a la espalda. Cuando veo al defensa de ellos, recorto hacia dentro y pienso en pegarle al primer palo”, fue el análisis que realizó Quiñones respecto a su primera anotación con México en una ronda de eliminación directa mundialista.

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Tras el análisis, el atacante del Al Qadsiah le dedicó el gol a la afición: “Espero que la gente lo haya disfrutado al máximo. Lo que realmente importa es la felicidad de toda la afición”. De esta manera, tanto Quiñones como la Selección Mexicana ya se prepara para afrontar su próximo compromiso en el certamen internacional.

Julián Quiñones está a un paso de hacer historia con México

Su gol ante Ecuador significó el tercer tanto de Quiñones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además de haber encaminado la clasificación hacia los Octavos de Final, el delantero de 29 años se quedó al borde de hacer historia con la Selección Mexicana.

Resulta que Quiñones está en plena carrera por ser el máximo artillero de México en Mundiales. Este récord es compartido por Luis ‘El Matador’ Hernández y Javier ‘Chicharito’ Hernández, ambos con cuatro goles cada uno en Copas del Mundo. En caso de extender esta racha goleadora, Quiñones podría igualar o incluso superar a ambos.

Lo que viene para México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras vencer a Ecuador en los 16avos de Final, México mantiene vivo su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ahora enfrentará a Inglaterra en los Octavos de Final. El partido está programado para el domingo 5 de julio en el Estadio CDMX y será una de las pruebas más exigentes para el equipo nacional en el torneo.

En caso de avanzar, el combinado azteca se instalaría en los Cuartos de Final y se mediría ante el ganador de la serie entre Brasil y Noruega. Por eso, el duelo ante Inglaterra no solo representa la posibilidad de seguir en competencia, sino también la oportunidad de confirmar el crecimiento de México en una instancia donde cada error puede marcar la eliminación.