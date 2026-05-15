Julián Quiñones ilusiona a México con sus goles y asistencias, pero dejó una deuda muy grande
El delantero mexicano no deja de brillar con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita pero le faltó algo
En los últimos días se dio a conocer que un crack del Club América podría seguir el mismo camino que Julián Quiñones en el futbol. Y vaya que es algo bueno, pues ‘la Pantera’ no deja de brillar en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita y ya ilusiona a todo México con sus goles y sus asistencias, contribuyendo en los tantos de su equipo en casi todos los partidos.
El nivel del ex América es indiscutible: Quiñones sigue logrando récords en la Liga Saudí y ni Cristiano Ronaldo se le acerca. Sin embargo, él y sus compañeros han dejado una deuda muy grande para los aficionados del Al-Qadsiah: estuvieron lejos de ser campeones del torneo del futbol de Arabia Saudita. Sus goles no ayudaron a lograr el título esta temporada.
La tabla de posiciones de la Liga Saudí, la deuda de Julián Quiñones en Al-Qadsiah
- Al-Nassr: 83 puntos en 33 partidos jugados (+60).
- Al Hilal: 78 puntos en 32 partidos jugados (+55).
- Al-Ahli Saudi: 75 puntos en 32 partidos jugados (+40).
- Al Qadisiya: 74 puntos en 33 partidos jugados (+45).
- Al Ittihad: 55 puntos en 32 partidos jugados (+12).
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De esta manera, el equipo de Julián se aseguró al menos el cuarto lugar del torneo con 74 puntos, alejándose por 19 puntos del 5º equipo mejor posicionado en la tabla. Sin embargo, está a 9 unidades del puntero, el Al-Nassr de CR7, máximo candidato al título. La Liga Saudí tiene 34 jornadas y casi todos los equipos ya disputaron 33 partidos.
A classy ending from Ali 🤩❤️#QADHAZ | #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/1Wo2J7rp9g— AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) May 15, 2026
El jugador que levantó el título de la Liga BBVA MX con Tigres, Atlas y América (en todos ellos en dos ocasiones), todavía no pudo conseguir trofeos colectivos en su equipo de Medio Oriente. De todos modos, lo aman por su jerarquía y su aporte goleador.
Los números de Julián Quiñones en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita
Al margen de lo colectivo, en el plano individual muchos creen que es uno de los mejores (sino el mejor jugador) de la Liga Saudí. Pues los números avalan a Julián Quiñones y son estos:
- 67 partidos jugados
- 59 goles convertidos
- 12 asistencias aportadas
- 71 G+A en 67 PJ.
A touch of magic from Musab, a finish from Julián 🎯#QADHAZ | #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/b5V1vLmFrt— AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) May 15, 2026