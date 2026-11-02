¡Quiñones se desata en la Champions de Asia! Firma doblete, da una asistencia con el Al Qadsiah

Julián Quiñones convirtió la visita a Qatar en una exhibición personal. El delantero de la Selección Mexicana firmó un doblete, repartió una asistencia y fue protagonista en la goleada del Al Qadsiah, que tomó ventaja de 4-0 al medio tiempo ante el Al Gharafa en la Champions League Elite de Asia.

La noche del mexicano comenzó con una participación decisiva en el primer tanto. Al minuto 17, Quiñones asistió en la jugada que Mohammed Abu Al-Shamat terminó con una definición dentro del área para abrir el marcador.

AL-QADSIAH ARE ON FIRE TODAY! 🔥 QUIÑONES WITH A BRILLIANT HEADER TO MAKE IT 2-0! https://t.co/J27avlKNek — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) November 2, 2026

Nueve minutos después, el atacante cambió el papel de asistente por el de goleador. Se metió al área, encontró espacio cerca del área chica y conectó un remate de cabeza que mandó la pelota al fondo de las redes para el 2-0.

Pero Quiñones todavía tenía más por ofrecer. En los minutos finales del primer tiempo volvió a aparecer para completar su doblete con un disparo de pierna derecha desde fuera del área. El remate terminó en las redes y amplió la ventaja del conjunto saudí hasta el 4-0.

Doblete de Julian Quiñones 🇲🇽 ⭐️ 3G/A en el primer tiempo. El verdadero balón de oro en mis libros 😮‍💨 https://t.co/T1wfem5ywK — Alee (@ImAleeJeje) November 2, 2026

Con dos anotaciones y una asistencia, el mexicano participó directamente en tres de los goles de su equipo. Su actuación confirma el peso que ha ganado en el ataque del Al Qadsiah, tanto para generar ocasiones como para resolverlas.

Quiñones llegaba a este compromiso con dos goles en la Champions League Elite. Ahora es el líder del equipo con cuatro tantos en la competencia internacional.

El atacante, que forma parte de la Selección Mexicana, también venía de una actuación destacada en la Liga Profesional Saudí, donde registraba seis goles y cinco asistencias en 11 partidos.

Al Qadsiah encontró en Quiñones a su figura de la noche. El mexicano respondió con goles, asistencias y una actuación que lo coloca otra vez bajo los reflectores del futbol asiático.