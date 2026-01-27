¿Julián Quiñones está al nivel de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita? La estadística que lo comprueba

Estamos a unos meses para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026, y, sin duda, uno de los elementos mexicanos con mejor estado de forma es Julián Quiñones, quien en estos momentos es comparado con Cristiano Ronaldo gracias a la increíble temporada que ha tenido en Arabia Saudita.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Desde su salida del América para llegar a la primera división saudí, Julián Quiñones se ha convertido en el mejor elemento del Al Qadisiya y, sin duda, en uno de los más rentables de la Liga de Arabia Saudita. De hecho, existe un dato que lo coloca a la par de lo realizado por Cristiano Ronaldo hasta ahora.

¿Qué número compara a Julián Quiñones con lo hecho por Cristiano Ronaldo?

El fin de semana pasado Julián Quiñones fue el MVP de la victoria que el Al Qadisiya tuvo por 3-1 frente al Al Najma, misma que lo coloca entre los mejores equipos de la primera división saudí. A la par de esto, el mexicano sigue teniendo un inicio de año espectacular y, ahora mismo, suma 16 anotaciones en la temporada.

Te puede interesar: ¿La F1 podría ganar un Premio Oscar?

Te puede interesar: Niño se hace viral por faltar a clases y asistir a un juego de Premier

Es precisamente este dato el que lo coloca a la par de Cristiano Ronaldo, quien suma la misma cantidad de goles que el delantero nacional y que comparte con él el liderato de goleo. Por si fuera poco, la participación de Julián ha hecho que el Al Qadisiya, en estos momentos, esté en el Top 4 de la clasificación general.

Un punto a destacar dentro de la carrera del mexicano en territorio saudí ha sido por demás espectacular no solo en cuanto a rendimiento, sino también en injerencia en el marcador. Para muestra de ello están sus números totales, mismos que ascienden a 45 anotaciones y nueve pases a gol en 51 duelos disputados.

¿Julián Quiñones estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si bien el colombiano naturalizado mexicano ha estado ausente en las últimas convocatorias de la Selección Mexicana , no se descarta que Javier, el Vasco Aguirre, lo considere en los próximos meses a fin de que esté listo para un hipotético llamado rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.