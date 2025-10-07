México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Disfruta completamente EN VIVO el encuentro entre la Selección Azteca y el combinado ecuatoriano desde el Estadio Akron de Guadalajara, este martes 14 de octubre
¡Regresan las emociones de la Selección Azteca! No te pierdas la actividad de los pupilos de Javier “Vasco” Aguirre con el espectacular partido entre México y Ecuador desde el Estadio Akron en Zapopan, Zona Metropolitana de Guadajalara, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta este martes 14 de octubre a las 8:20 pm tiempo del centro de México.