La emotiva despedida de Julio César Chávez a Eduardo Lamazón: “Fue un honor compartir contigo en esta vida”

TV Azteca Deportes y el mundo del boxeo están de luto tras la muerte de Don Eduardo Lamazón, que durante años acompañó nuestras transmisiones de Box Azteca y quien formó una mancuerna insuperable con Julio César Chávez.

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Voz inmortal del boxeo: fallece Eduardo Lamazón

Julio César Chávez le dedica emotivo mensaje a Eduardo Lamazón

Don Eduardo Lamazón perdió la vida a los 69 años y durante su estancia en Azteca Deportes se convirtió en un icónico personaje por su estilo para compartir su Tarjeta Lamazón compartiendo la puntuación de cada round de manera acertada.

'Don Lama, Lama, Lamita' compartió su conocimiento en el pugilismo al lado de Julio César Chávez, el Gran Campeón mexicano con quien formó una mancuerna insuperable en cada una de las transmisiones de nuestras veladas de boxeo.

@lamazon_oficial mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto pic.twitter.com/sjlMsVcnd9 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) May 4, 2026

"Eduardo Lamazón, mi querido amigo, te voy a extrañar mucho. Fue un honor compartir contigo en esta vida, te quiero, que Dios te reciba hasta pronto", escribió Julio César Chávez en sus redes sociales.

La familia de TV Azteca Deportes lamenta profundamente su partida y reconoce que las transmisiones de Box Azteca no serán lo mismo sin la presencia de 'Don Lama, Lama, Lamita' compartiendo su conocimiento en el pugilismo a través de su Tarjeta Lamazón.

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