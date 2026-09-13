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Fútbol

Julio César Chávez vs Jeison Troncoso, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión de la pelea HOY sábado 12 de septiembre de 2026, resultado del combate Box Azteca online

El hijo de la Leyenda hace su aparición en suelo poblano para enfrentar a un boxeador colombiano que buscará dar la campanada y obtener la victoria más importante en su carrera.

Chávez Jr pelea

Escrito por: Erick De la Rosa

La Casa del Boxeo abre sus puertas este sábado 12 de septiembre, para observar atentamente la presentación de Julio César Chávez Jr quien vuelve al ring y ha generado mucha expectativa por la condición física y la manera como se ha preparado para este encuentro, acompañado de su hermano Omar Chávez, quienes juntos tienen la tarea de mostrar sus facultades y luego de emocionar y dar un buen espectáculo a la afición.

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