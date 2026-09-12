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Alineaciones CONFIRMADAS del Clásico Regio, Rayados de Monterrey vs Tigres

Compromiso que paraliza Nuevo León y sus alrededores, los Rayados de Monterrey reciben a unos Tigres con un ingrediente muy especial; Víctor Manuel Vucetich.

Rayados Tigres
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Se juegan más que tres unidades en el Gigante de Acero, los Rayados de Monterrey reciben a su acérrimo rival; los Tigres de la UANL en la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 en un duelo de poder a poder. Por sí faltara algún ingrediente para disfrutar este cotejo, el regreso de Víctor Manuel Vucetich a suelo albiazul, pero, con la camiseta 'felina' sin duda le dará ese toque de picante. Para este cotejo, Matías Almeyda y el 'Rey Midas' van con lo mejor de su repertorio en busca de la corona neoleonesa.

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El 'Pelado' no se guarda nada para este compromiso y eso se refleja en las titularidades de Orbelín Pineda, Lucas Ocampos y Hugo Cuypers en busca de darle trabajo a la defensa rival. En el caso de los hoy visitantes, Vuce pone a Diego Lainez, Juan Brunetta y Ricardo Monreal como sus referentes ofensivos, sin embargo, Emiliano Gómez y Guillermo Martínez ya son opción en el banquillo.

Alineación de Rayados de Monterrey

  • Portero:
  • Defensas:
  • Mediocampistas:
  • Delanteros:

Alineación de Tigres UANL

  • Portero:
  • Defensas:
  • Mediocampistas:
  • Delanteros:

Recuerda que el resultado de este partido entre los Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL lo puedes seguir por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com, así como la mejor información del mundo deportivo tanto nacional como internacional.

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