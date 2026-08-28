Estuvieron juntos en Chivas, ganaron títulos y hoy buscarán eliminarse en Leagues Cup
Ganaron títulos juntos en las Chivas de Guadalajara y ahora se enfrentarán en roles diferentes
La semifinal de la Leagues Cup 2026 tendrá un ingrediente especial cuando Club América y Rayados de Monterrey se enfrenten. El partido marcará el reencuentro de dos figuras que compartieron vestidor en Chivas y que fueron protagonistas de una etapa en la que el conjunto rojiblanco consiguió varios títulos.
Casi una década después de aquella etapa, Rodolfo Cota y Matías Almeyda volverán a encontrarse, aunque ahora estarán en lados opuestos. El portero defiende al América y el entrenador dirige a Monterrey, por lo que uno de los dos quedará eliminado en el reencuentro tras su pasado en Guadalajara.
Rodolfo Cota y Matías Almeyda: una dupla que ganó títulos en Chivas
Rodolfo Cota llegó a Chivas en julio de 2015, inicialmente a préstamo desde Pachuca, mientras que Matías Almeyda asumió como entrenador del equipo en septiembre de ese mismo año. Ambos permanecieron en el club hasta junio de 2018 y coincidieron durante prácticamente tres temporadas.
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Durante ese periodo construyeron una etapa importante para Chivas. El portero se convirtió en uno de los referentes del equipo bajo las órdenes del entrenador argentino.
Juntos conquistaron cinco títulos: la Liga MX del Clausura 2017, las Copas MX del Apertura 2015 y Clausura 2017, además de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018. También consiguieron la Supercopa MX 2015-16.
El reencuentro será en la semifinal de la Leagues Cup 2026
El duelo entre América y Monterrey se disputará el miércoles 2 de septiembre a las 21:30 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá como escenario el Dignity Health Sports Park de Carson, California, inmueble donde las Águilas derrotaron 2-0 al Columbus Crew en los Cuartos de Final.
El América llega después de los partidos con San Diego FC, Portland Timbers (victorias), Austin FC (derrota en penales) y Columbus Crew (triunfo). Monterrey, por su parte, avanzó tras perder con Orlando City y ganarles a Inter Miami, Nashville SC y Chicago Fire.
Cota contra Almeyda: ahora buscarán eliminarse
Ahora Cota y Almeyda tendrán que enfrentarse por un boleto a la final. Uno buscará avanzar con las Águilas y el otro intentará llevar a Rayados hasta el partido por el título. El reencuentro entre dos figuras de aquella generación de Chivas tendrá esta vez un ganador y un eliminado.