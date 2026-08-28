Estuvieron juntos en Chivas, ganaron títulos y hoy buscarán eliminarse en Leagues Cup

La semifinal de la Leagues Cup 2026 tendrá un ingrediente especial cuando Club América y Rayados de Monterrey se enfrenten. El partido marcará el reencuentro de dos figuras que compartieron vestidor en Chivas y que fueron protagonistas de una etapa en la que el conjunto rojiblanco consiguió varios títulos.

Casi una década después de aquella etapa, Rodolfo Cota y Matías Almeyda volverán a encontrarse, aunque ahora estarán en lados opuestos. El portero defiende al América y el entrenador dirige a Monterrey, por lo que uno de los dos quedará eliminado en el reencuentro tras su pasado en Guadalajara.

Foto: Instagram Rodo Cota

Rodolfo Cota y Matías Almeyda: una dupla que ganó títulos en Chivas

Rodolfo Cota llegó a Chivas en julio de 2015, inicialmente a préstamo desde Pachuca, mientras que Matías Almeyda asumió como entrenador del equipo en septiembre de ese mismo año. Ambos permanecieron en el club hasta junio de 2018 y coincidieron durante prácticamente tres temporadas.

TE PUEDE INTERESAR:



Durante ese periodo construyeron una etapa importante para Chivas. El portero se convirtió en uno de los referentes del equipo bajo las órdenes del entrenador argentino.

El entrenador confesó que la Liga BBVA MX es muy competitiva, por lo que ve difícil salir campeón con Rayados de Monterrey.|Rayados

Juntos conquistaron cinco títulos: la Liga MX del Clausura 2017, las Copas MX del Apertura 2015 y Clausura 2017, además de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018. También consiguieron la Supercopa MX 2015-16.

El reencuentro será en la semifinal de la Leagues Cup 2026

El duelo entre América y Monterrey se disputará el miércoles 2 de septiembre a las 21:30 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá como escenario el Dignity Health Sports Park de Carson, California, inmueble donde las Águilas derrotaron 2-0 al Columbus Crew en los Cuartos de Final.

Rodolfo Cota es el jugador más barato del América|Crédito: Rodolfo Cota / X

El América llega después de los partidos con San Diego FC, Portland Timbers (victorias), Austin FC (derrota en penales) y Columbus Crew (triunfo). Monterrey, por su parte, avanzó tras perder con Orlando City y ganarles a Inter Miami, Nashville SC y Chicago Fire.

Cota contra Almeyda: ahora buscarán eliminarse

Ahora Cota y Almeyda tendrán que enfrentarse por un boleto a la final. Uno buscará avanzar con las Águilas y el otro intentará llevar a Rayados hasta el partido por el título. El reencuentro entre dos figuras de aquella generación de Chivas tendrá esta vez un ganador y un eliminado.

