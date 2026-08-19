Llegó al Real Madrid como el mejor jugador del mundo, pero salió por la puerta de atrás por sus pobres números

El Siglo XXI ha sido uno de los más interesantes para el Real Madrid en cuanto a la conquista de Champions League en su historia; sin embargo, también es una realidad que, a nivel doméstico, han sido superados en su mayoría por el efecto y el dominio del Barcelona.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

Fue así como, a finales de la década antepasada, el Real Madrid sorprendió a propios y extraños con la llegada de Kaká, jugador que arribó al club después de haberse convertido en el mejor del mundo pero que, sin embargo, nunca pudo destacar como se esperaba.

¿Cuáles fueron los números de Kaká en el Real Madrid?

Luego del excelente paso que tuvo por el Milán de Italia, Kaká fue contratado por el Real Madrid en 2009, institución en donde estuvo hasta el 2013. Se trataba, entonces, de un fichaje estrella para la institución merengue, la cual quería terminar con la hegemonía del Barcelona.

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Sin embargo, la realidad es que Kaká nunca pudo demostrar su poderío en el terreno de juego al acumular solamente 120 partidos con el Real Madrid, mismos en donde registró 29 anotaciones y 39 asistencias. Además, solamente acumuló una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

¿Qué factores impidieron el éxito de Kaká en el Real Madrid?

Fueron muchos los factores que impidieron a Kaká demostrar de qué estaba hecho en el terreno de juego, y uno de ellos derivó de los constantes problemas físicos que tuvo en la Casa Blanca, mismos que, de cierta forma, le impidieron tener la continuidad que hubiese deseado.

La falta de confianza de su entrenador, José Mourinho, también fue clave en el triste paso que tuvo con el Real Madrid. Finalmente, otro punto a destacar fue el gran paso que Mesut Ozil tuvo en el cuadro merengue, el cual hizo que pocos recordaran que Kaká se encontraba en el banquillo.