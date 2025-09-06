deportes
Kansas City Chiefs 12-13 Los Angeles Chargers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY viernes 5 de septiembre, partido de la Semana 1 de la Temporada 2025 de la NFL; marcador online del partido en Sao Paulo

Sigue todas las acciones del duelo de la Semana 1 entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, juego a disputarse en la Arena Corinthians de Brasil

Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers, Temporada 2025 de la NFL
Oscar Rodríguez
Ritual NFL
Ha comenzado la Temporada 2025 de la NFL. Los Angeles y Kansas City chocan en un escenario especial, pues São Paulo, Brasil, será la sede del encuentro en busca de que el futbol americano sea un deporte global.

Los Chiefs, campeones en dos de las últimas tres campañas de la NFL, son el equipo a vencer en la Conferencia Americana con Patrick Mahomes al mando. Del otro lado, los Chargers hicieron una buena Temporada en 2024 y buscan contrarrestar a Mahomes en el inicio de la nueva campaña.

Kansas City Chiefs (Pertenece a NFL)
Los Angeles Chargers (Pertenece a NFL)
