¡Tragedia en la cancha! Portero muere tras detener penalti decisivo

Luto en el futbol. Una tragedia en el Municipio Augusto Correa ha sacudido al Futbol Sala luego de que un portero muriera tras atajar un penalti decisivo en el Estado de Pará, ubicado al norte de Brasil.

Durante la tanda de penales celebrada en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas, el portero Antonio Edson dos Santos Sousa, a quen conocías como Pixé, se desplomó tras parar el penalti de la victoria de su equipo.

“Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal”, se lee eme el comunicado de la Federación de Futbol Sala de Pará.

A pesar de que el guardameta recibió atención inmediata, los reportes señalan que el portero fue trasladado a un hospital, lugar donde murió poco después de haber ingresado. Al momento, se desconoce la causa del deceso del portero, pues no se ha dado una versión oficial.

¿Dónde denunciar una emergencia Brasil?

En Brasil, para llamar a una ambulancia el número es 192. De igual forma, para contactarse on la Policía Militar se puede marcar al 190, 193 para los bomberos y 199 para la Defensa Civil.

