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El primer gol de una portera en la Liga BBVA MX Femenil

Karla Morales, de Puebla, metió el primer gol de una portera en la Liga BBVA MX Femenil; lo hizo desde el punto penal ante Pumas en la quinta jornada

Karla Morales cobra penal con Puebla Femenil.jpeg
Xada Sainos/Club Puebla Femenil|Club Puebla Femenil

Escrito por: Majo Munguía

En la quinta jornada del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX Femenil, el Club Puebla hizo historia dentro del circuito con el primer gol de una portera.

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Fue Karla Morales la responsable de hacerlo; en el partido ante Pumas, la guardameta poblana cobró una pena máxima en los últimos minutos del encuentro para así conseguir el primer punto de las Enfranjadas en el semestre.

El primer gol de portera en la Liga MX Femenil

Pumas visitó el Estadio Cuauhtémoc en la quinta semana de la temporada. Desde los primeros minutos, el conjunto visitante se lanzó al ataque; dominaron el partido y lo hicieron válido en el minuto 51, cuando Aerial Chavarin remató con el pie tras un tiro de esquina para vencer a Morales.

El duelo continuó dominado por las felinas, pero no lograron tomar ventaja del marcador. Fue en los últimos minutos cuando la situación cambiaría. En el 87’, Melany Villeda, portera auriazul, fue amonestada por hacer tiempo; con base en eso, se cobró un tiro libre indirecto desde fuera del área.

En el cobro, se señaló penalti a favor del Puebla y Karla Morales pidió tirarlo. En la última recta del partido, la portera cobró desde los once pasos colocando el esférico del lado derecho de Villeda para marcar su primer gol y el primer gol de una portera en la historia del circuito femenil.

El primer punto de Puebla en el Apertura 2023

Después de la anotación de la portera, las jugadoras de Pumas intentaron recobrar la ventaja, pero tuvieron tan sólo cuatro minutos restantes para intentarlo sin éxito.

Este gol le dio a las Enfranjadas su primer punto en lo que va de la campaña, ya que tenían cuatro derrotas consecutivas.

De primera instancia cayeron por marcador 4-0 ante Tigres; una semana más tarde fueron derrotadas 2-0 por Chivas. En su primer partido como locales de la campaña cayeron 3-0 ante Rayadas.

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Una semana más tarde, se quedaron cerca del primer triunfo contra Necaxa, pero las Centellas sellaron el triunfo en el minuto 72, justamente con una pena máxima.

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