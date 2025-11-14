¿Karma? Carrasquilla recibió un durísimo golpe en el partido Guatemala vs Panamá y se armó la trifulca

La última semana en la vida de Adalberto Carrasquilla fue sumamente movida. El futbolista de Pumas UNAM quedó en el ojo de la tormenta tras cometer una entrada desmedida sobre Kevin Mier, lo que provocó una fractura en la tibia del portero de Cruz Azul . Pocos días después de esta acción, el panameño volvió a protagonizar una jugada áspera, pero ahora con su selección.

En el encuentro de este jueves entre Panamá y Guatemala por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, Carrasquilla recibió una dura infracción por parte de José Rosales, quien primero lo derribó al tomarlo de la playera y luego le proporcionó un pisotón accidental al intentar recuperar el balón. En ese instante, Coco reaccionó con mucha ira.

Desde el suelo, el centrocampista de la Universidad Nacional le tiró una patada a la altura de la tibia a su adversario, lo que no pasó desapercibido por el resto de jugadores en el terreno de juego. Por esto mismo, se armó una inevitable trifulca entre ambos seleccionados. En un partido sumamente tenso por todo lo que está en juego, el encontronazo entre Carrasquilla y Rosales subió la temperatura.

Pese a la trifulca, el árbitro no expulsó a ninguno de los protagonistas y el encuentro continuó su curso 11 contra 11. Finalmente, Panamá consiguió una victoria clave por 3 a 2 y quedó segunda del grupo G con los mismos puntos (9) que Surinam a falta de un partido.

Carrasquilla se pierde el Play-In con Pumas

Si bien la FMF todavía no confirmó qué sanción recibirá Carrasquilla por la entrada sobre Mier, el futbolista ya sabe que se perderá el Play-In con Pumas. Esto se debe a que llegó a la quinta tarjeta amarilla, lo que significa que estará suspendido un encuentro.

Sin Coco, los Auriazules se enfrentarán a Pachuca el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas. El ganador de este cruce se enfrentará al perdedor del juego entre Tijuana y Juárez por un lugar en los cuartos de final de la Liguilla