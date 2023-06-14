La razón por la que Kevin Álvarez prefiero al América que irse a Europa

El lateral mexicano Kevin Álvarez es nuevo refuerzo del América de la Liga BBVA MX, el nacido en Colima cuenta con 24 años de edad y previo a llegar a las Águilas solo había pertenecido a los Tuzos de Pachuca, institución donde salió campeón del futbol mexicano en el Apertura 2022.

El jugador de la Selección Mexicana había sido ligado en el pasado con distintos clubes europeos, principalmente de la Eredivisie de los Países Bajos y la Superliga de Grecia, sin embargo el alto costo en el que ha estado valuado en las últimas temporadas impidieron que diera el salto al viejo continente.

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Diferencial salariales entre Europa y el América

En este verano Kevin había recibido interés de diferentes instituciones de importancia en Europa, el que más intención tenía de llevarse al mundialista azteca en Qatar 2022 fue el PSV Eindhoven, aunque hubo un factor determinante por el que Álvarez prefirió llegar al conjunto de Coapa sobre los Granjeros de los Países Bajos, se trata de las diferencias en los sueldos.

Fuentes cercanas a Kevin Álvarez le confirmaron a Azteca Deportes que las ofertas salariales que había recibido de clubes europeos era una cifra menor a la que percibía con los Tuzos del Pachuca, a diferencia de su nuevo contrato con los Azulcremas donde ganará más del doble que en su último torneo con el equipo hidalguense.

Kevin no estará en la Nations League y la Copa Oro

El nuevo jugador del América se quedó fuera de la lista final de 23 jugadores de la Selección Azteca para la Nations League y la Copa Oro de la CONCACAF, al ser recortado por el director técnico argentino Diego Cocca tras haber sido convocado únicamente para los dos encuentros amistosos de preparación para las competencia en el verano del 2023; razón por la que Kevin buscará retomar su mejor desempeño sobre el terreno de juego para “llenarle el ojo” al entrenador de México.

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