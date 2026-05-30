El motivo por el que Kevin Castañeda rechazaría al América para firmar con Chivas

América y Chivas están protagonizando una de las novelas del mercado de verano. Ambos equipos tienen como objetivo el fichaje de Kevin Castañeda, futbolista que fue preseleccionado por Javier Aguirre para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana. Sin embargo, el conjunto rojiblanco estaría varios pasos adelantados sobre su clásico rival.

El mediapunta mexicano tuvo una gran temporada con Xolos de Tijuana, siendo el máximo goleador de su equipo con siete anotaciones en el Clausura 2026. Su rendimiento despertó el interés de los clubes más imponentes de la Liga BBVA MX, pero el América habría perdido terreno en los últimos días. Resulta que el conjunto de Coapa no tendría los recursos económicos necesarios para costear el fichaje de Castañeda.

Kevin Castañeda está a punto de ser nuevo jugador de Chivas.|@kevincv10

América no puede pagar a Kevin Castañeda

Diversos reportes afirman que el mediocampista de la Selección Mexicana estaba en carpeta del América, pero fue su alto precio lo que generó que la directiva azulcrema se aleje de las negociaciones. Desde Coapa creen que el valor establecido por el conjunto fronterizo es demasiado elevado, por lo que decidieron retirarse de la puja por Castañeda. Mientras tanto, Chivas aceleró por su fichaje.

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Castañeda no será un fichaje “accesible” para los rojiblancos. Resulta que, a pesar de que las negociaciones con Tijuana están avanzadas, se estima que la directiva deberá desembolsar alrededor de 8 millones de dólares por su ficha. Lo cierto es que Gabriel Milito apuesta a un jugador probado en la Liga BBVA MX y que supo brillar con Xolos en los torneos más recientes.

Castañeda es el máximo goleador de Xolos en el Clausura 2026|Xolos de Tijuana

El gran desempeño de Kevin Castañeda en el Clausura 2026

Con diferencia, Castañeda fue el futbolista más determinante de Tijuana durante el Clausura 2026. Disputó los 17 partidos que jugó Xolos y en todos ellos fue titular. Finalizó el torneo con un saldo de 7 goles y 2 asistencias, siendo el futbolista del cuadro fronterizo con mayor contribuciones directas de gol con 9.

De acuerdo a la plataforma especializada, SofaScore, el mediocampista fue el mejor futbolista de Tijuana con una puntuación de 7.39 sobre 10, superando a sus compañeros Antonio Rodríguez e Iván Tona. Sin dudas, es una inversión que podría dar frutos en Guadalajara, pero aún no hay confirmación oficial de su traspaso.

