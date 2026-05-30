Kevin Castañeda se convertiría en uno de los fichajes más caros de Chivas: así está el ranking

Kevin Castañeda está cerca de transformarse en nuevo refuerzo de Chivas para afrontar el Apertura 2026. El mediapunta mexicano tuvo un torneo excepcional con Xolos de Tijuana y comenzó a despertar el interés de varios clubes de la Liga BBVA MX. Si bien es cierto que sonó para reforzar al América, los rojiblancos tomaron la delantera y podría convertirse en uno de los fichajes más caros de su historia.

De acuerdo a la información que compartió el periodista César Luis Merlo, la directiva del Guadalajara avanzó concretamente en el fichaje de Castañeda y las negociaciones se encuentran avanzadas. Sin embargo, la información indica que la contratación del volante por Chivas significaría una inversión con pocos precedentes, una de las razones por las cuales América se bajó de la pelea por su fichaje.

|Foto: @Xolos

Kevin Castañeda costaría una fortuna para Chivas

Diversos reportes señalan que la operación entre Chivas y Tijuana podría cerrarse en 8 millones de dólares. Gabriel Milito considera que el futbolista preseleccionado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana puede ser una pieza clave en su esquema táctico. Sus números lo respaldan: 7 goles y 2 asistencias en el Clausura 2026 para ser el máximo goleador de su equipo. Sin embargo, esta inversión escalaría entre las más elevadas en la historia del conjunto rojiblanco.

TE PUEDE INTERESAR:



Rodolfo Pizarro es quien lidera la lista, futbolista que costó 15 millones de dólares proveniente del Pachuca. De todos modos, Chivas recuperaría la inversión con su posterior venta a Rayados de Monterrey. Uriel Antuna aparece en segundo lugar, jugador que el Guadalajara pagó 11 millones de dólares desde Manchester City. Y en tercer lugar aparecería Kevin Castañeda en caso de concretarse.





|VICTOR LEON/MEXSPORT

¿Cuáles son los fichajes más caros en la historia de Chivas?